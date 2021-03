Embarque prioritário no transporte coletivo tem novo horário na Grande Goiânia

A partir desta quinta-feira (1º/4), o embarque prioritário no transporte coletivo terá novo horário de funcionamento na Grande Goiânia. Em vez de funcionar das 5h45 às 7h15, a faixa de horário destinada apenas a trabalhadores de serviços essenciais será das 6h às 7h30.

A adequação foi feita após avaliação da primeira semana de implantação do embarque prioritário emergencial. Pela análise, foi possível perceber um aumento no fluxo de passageiros logo após o fim da restrição de embarque. “A partir da observação que fizemos nesses dez dias, vimos que deslocando 15 minutos é possível fazer uma distribuição ainda melhor, de forma a reduzir a aglomeração das 7h15 às 7h30”, disse o titular da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), Adriano da Rocha Lima.

A partir desta quarta-feira (31/03), passa a valer também a análise dos cadastros feitos no site da RMTC. Os usuários que apresentaram apenas a justificativa no formulário, sem anexar nenhum documento que comprove a atividade essencial, têm o prazo de 48 horas para comprovar o vínculo. Caso contrário, o cadastro será bloqueado.

Cadastros para embarque prioritário no transporte coletivo

De acordo com dados da RedeMob, de um total de 96.504 cadastros emergenciais para uso do transporte coletivo, 42.594 apresentaram apenas justificativa, o que corresponde a 44%. O percentual ficou muito acima do esperado.

Os usuários que fizeram o cadastro para o embarque prioritário mas não apresentaram comprovante de atuação em serviço ou atividade essencial devem acessar novamente a página da RMTC na internet, digitar o CPF e juntar a foto do comprovante.

O embarque prioritário para trabalhadores dos serviços essenciais conseguiu reduzir, durante os horários de pico, cerca de 40% da demanda em ônibus e terminais da Grande Goiânia. Para manter os resultados positivos, a restrição, prevista inicialmente para terminar nesta quarta-feira, continua valendo.

Passo a passo

1. Usuário que fizer o cadastro, independente de anexar ou não foto de documento/comprovante, após 1 hora, já poderá usar o serviço durante o prazo de 48 horas. Vencidas as 48 horas, prevalecerá o resultado da análise do cadastro que poderá ser aprovado ou reprovado.

2. Usuário que anexar foto/comprovante vai aparecer a mensagem de status do cadastro “Em análise”. O cadastro vai para análise a ser finalizada em até 48 horas. O cadastro poderá ser aprovado ou reprovado.

3. Para o usuário que somente faz a narrativa/justificativa (sem foto/comprovante) aparece a seguinte mensagem de status do cadastro: “Pendente de comprovação”.

– Se o usuário não anexar foto/comprovante no prazo de 48 horas, o cadastro muda o status automaticamente para reprovado. – Se o usuário anexar foto/comprovante no prazo de 48 horas, o cadastro muda o status para “Em análise”. Neste caso, conta mais 48 horas para a avaliação, quando o cadastro poderá ser aprovado ou reprovado.

4. O usuário que tiver o cadastro reprovado não conseguirá fazer outro cadastro por um período de 30 dias.

5 . Em caso de dúvida, o usuário deve entrar em contato com a RMTC pelo 0800 648 2222.

Transporte coletivo deve funcionar com 50% da capacidade máxima

Nesta terça-feira (30/3), o Governo de Goiás também publicou um decreto que limita em 50% a capacidade máxima do transporte de passageiros. A regra tem como objetivo fazer com que todos possam trafegar sem superlotação.

A determinação também vale para o transporte coletivo intermunicipal de passageiros. A medida entrou em vigor a partir da sua publicação e vai valer durante o período de 14 dias de liberação das atividades econômicas.

Outra medida adotada é o bloqueio, por 15 dias, do cartão de acesso dos usuários diagnosticados com Covid-19. Já as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina estarão livres, 15 dias após serem imunizadas, para circular em qualquer horário.

Isso será feito de forma automática, por meio do cruzamento de dados. “É a tecnologia, mais uma vez, a serviço do poder público e do controle da pandemia, reforçando a prevenção e salvando vidas.”, disse o titular da SGG, Adriano da Rocha Lima.