Idoso fica ferido em engavetamento próximo à praça de pedágio de Goianápolis

Um idoso de 63 anos ficou ferido após um engavetamento envolvendo quatro veículos próximo à praça de pedágio na BR-060, em Goianápolis. O acidente foi registrado na noite desta terça-feira (30/3).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para atender a ocorrência, que envolveu três veículos de grande porte e um carro de passeio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente, o local ficou congestionado.

Quando os bombeiros chegaram no local, verificaram que o homem estava preso às ferragens. Após a retirada, ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

Em outro caso, nigeriano morre ao ser atropelado na BR-040, em Valparaíso de Goiás

Um nigeriano de 63 anos morreu ao ser atropelado durante uma travessia na BR-040, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (30/3).

Segundo a PRF, o motorista do veículo prestou socorro à vítima e fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. Na há informações se ele estava acima da velocidade permitida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram acionados, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Ocorrências nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a PRF de Goiás atendeu três acidentes que deixaram quatro pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Os policiais fiscalizaram 786 veículos e 552 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

As abordagens resultaram em 88 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, dez foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança e 12 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos.

Acidente em praça de pedágio na BR-050, em Campo Alegre, deixa quatro mortos e oito feridos

Um acidente na manhã do último domingo (28/3) deixou quatro mortos e oito feridos em uma praça de pedágio na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, na região sudeste do estado. Conforme informações, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu contra uma defensa metálica. Após a batida, o veículo explodiu e atingiu as cabines do pedágio e os outros veículos.

Três pessoas de uma mesma família, sendo pai, mãe e filho estavam em um veículo de passeio, que foi encontrado totalmente queimado em meio aos escombros. A família morreu carbonizada. Uma quarta vítima era motorista de um caminhão e também morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o veículo que bateu estava carregado com desodorante. Um outro caminhão carregado com soja também pegou fogo.

Oito trabalhadores da concessionária que administra a rodovia sofreram queimaduras e escoriações, eles foram encaminhados pelos bombeiros para unidades de saúde de Catalão e receberam alta em seguida.