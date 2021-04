Pai de Yudi Tamashiro morre vítima da Covid-19

Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi, morreu nesta quarta-feira (31/3) aos 56 anos vítima da covid-19. A informação foi anunciada pela assessoria de imprensa do artista.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho”.

Nas redes sociais, Yudi compartilhou uma mensagem após a morte do pai. “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Te amo meu pai, Nelson Kiyimitsu Tamashiro”, escreveu na legenda. O comunicado da morte de Nelson Tamashiro foi feito dois dias depois da alta hospitalar de Tânia, mãe de Yudi.

Internação do pai de Yudi Tamashiro

No último dia 16 de março Yudi falou pela primeira vez sobre a internação do pai. Ele também relatou que o pai sofreu um infarto durante uma transferência hospitalar. Yudi chegou a rezar em frente ao hospital onde o pai estava internado, em São Paulo.

Após a internação dos pais, Yudi postou um vídeo nas redes sociais falando sobre a ausência deles em casa. “É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai e minha não estão na sala assistindo a novela deles. Está uma loucura pra todos! Esse vírus não é brincadeira. Eu, mesmo estando sozinho, eu estou sendo forte”, disse.

Na segunda-feira (29/3), Yudi comemorou a recuperação da mãe, que estava internada para tratamento da Covid-19, mas lamentou pelo estado de saúde do pai e pediu orações. “A luta ainda não acabou. Orem pela vida do meu pai, Nelson Kiyomitsu Tamashiro, que está em estado grave. Mas creio que Deus fará um milagre e o nome dele será glorificado”, escreveu em uma publicação.

A mãe de Yudi, Tânia Tamashiro, recebeu alta hospitalar no último domingo (28/3). O pai do artista era hipertenso e também havia apresentado saturação nos rins por conta da doença.