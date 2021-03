Policiais impedem associação criminosa de cometer homicídios, em Senador Canedo

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), impediram uma associação criminosa de cometer homicídios na noite da última terça-feira (30/3), em Senador Canedo.

Segundo a PCGO, após o compartilhamento de algumas informações a polícia identificou que uma suposta associação criminosa, vinculada a uma facção com atuação nacional, planejava matar algumas pessoas consideradas rivais do grupo.

De acordo com a Polícia Civil, durante uma ação conjunta, os policiais abordaram o veículo que o grupo usava, um VW/VOYAGE, que teria sido roubado em Goiânia. Um homem que já tinha passagem pela polícia foi preso em flagrante e um menor apreendido. Segundo a PCGO, também foram apreendidos 3 revólveres de calibre 38.

Ainda segundo a Polícia Civil, o líder do grupo consegui fugir, porém, a PCGO conseguiu identificar o local onde eles guardavam alguns objetos e onde planejaram as ações criminosas, em Goiânia.

Durante a tentativa de prisão do suspeito, ele resistiu à voz de prisão e atentou contra a vida dos policiais, que precisaram revidar. Após ser socorrido, o homem não resistiu e morreu. No local foi apreendido mais um revólver calibre 38 e aproximadamente 5kg de substâncias entorpecentes compatíveis com maconha e crack, além de balanças de precisão.

Em outro caso, três suspeitos de cometer homicídios são presos, em Goiânia

A PCGO, através da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), prendeu preventivamente neste mês de março, três foragidos investigados pela prática de homicídios cometidos em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, os homicídios são de casos diversos, sem vínculo entre si e ocorreram em 10 de fevereiro de 1988, 18 de março de 2001 e 14 de dezembro de 2001. Dois deles foram cometidos com arma de fogo e um a facadas.

De acordo com a PCGO, os crimes foram motivados por ciúmes de uma ex-companheira e desavenças entre autor e vítima. Um dos foragidos, de 43 anos, fugiu e foi preso em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte.

Outro, de 59 anos, foi preso em São Félix do Xingu, no Pará. E o terceiro, de 61 anos, foi preso em Serranópolis, interior goiano.