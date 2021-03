Presos suspeitos de furtar agência bancária em Águas Lindas de Goiás

Uma operação integrada entre as forças policiais de Goiás resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de participação no furto uma agência bancária na cidade de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o delegado Fabrício Rodrigues Pereira e Souza, do Grupo Antirroubo a Banco (GAB), o crime aconteceu no último domingo (28/3) e causou um prejuízo de cerca de R$ 700 mil.

Na operação, os policiais apreenderam três carros, uma moto, quatro celulares, maquinário utilizado para cortar o cofre e o dinheiro furtado. As investigações apontaram que o grupo veio do Estado do Mato Grosso e estaria planejando o crime desde o início de março.

O furto na agência bancária em Águas Lindas de Goiás

No último domingo (28/3), dia do crime, o gerente da agência bancária acionou a Polícia Militar (PM), por volta de 19h, informando que o local foi alvo de criminosos. Ele disse que o furto aconteceu durante a madrugada, mas só foi informado no início da noite pela empresa de segurança.

Diante disso, as forças policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar três suspeitos envolvidos no crime. Eles estavam no Jardim Itaipu, em Goiânia. Com eles foram apreendidos R$ 56 mil em espécie, celulares, anotações, três carros e comprovantes de depósito bancário no valor de R$ 60 mil.

Posteriormente, também em Goiânia, a polícia conseguiu localizar um outro integrante do grupo, que seria o locador do apartamento onde os supostos autores do furto moravam. Apurações ainda apontam que o homem já possui mandado de prisão em aberto e também seria o financiador da associação criminosa.

Durante a operação, uma mulher também foi presa suspeita de fornecer a conta bancária para 15 depósitos feitos no dia do furto na agência bancária de Águas Lindas de Goiás. O grupo teria vindo do Mato Grosso para Goiás.

