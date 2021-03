Saiba sobre o funcionamento de serviços públicos em Goiânia no feriado

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo nas repartições públicas nesta quinta-feira (1/4), véspera do feriado de Sexta-Feira da Paixão. Assim, o funcionamento de alguns serviços públicos irá mudar nos próximos dias, e somente os considerados essenciais serão mantidos em regime de plantão. Além disso, os demais órgãos públicos não funcionarão do dia 1º de abril até o dia 4. As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (5/4).

É importante lembrar que, a partir desta quarta-feira (31/3), o decreto em Goiânia libera o funcionamento de serviços não essenciais pelos próximos 14 dias.

O decreto do ponto facultativo em Goiânia não se aplica às entidades públicas que exijam plantão permanente. Assim, os serviços de urgência e emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo serão mantidos.

As unidades da Atende Fácil terão atendimento na quinta-feira (1º/4), até às 12h. Dessa forma, fecharão na sexta-feira e no sábado. O funcionamento será retomado na segunda-feira (5/4).

Saúde

Para quem precisar de atendimento de saúde, os casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades que funcionam 24 horas por dia. Assim, funcionará conforme classificação de risco, ou seja, com priorização das situações mais graves.

O serviço de testagem de antígeno da Covid-19 (para quem tem sintomas) e de vacinação da segunda dose para idosos com 76 anos ou mais serão realizados durante o período, de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).

O departamento de Controle de Zoonoses poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Funcionamento de outros serviços públicos em Goiânia

A Comurg é um dos serviços públicos que continuam com funcionamento normal em Goiânia neste feriado. Já o Cata-Treco irá atender na quinta-feira e no sábado (3/4). Ademais, os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) irá trabalhar normalmente. Além isso, o órgão disponibiliza o 153 e o aplicativo “Prefeitura 24 horas” para denúncias de aglomerações e não uso de máscaras.

Vale lembrar que o Zoológico de Goiânia, Mutirama, Clube Morada Nova e Clube do Povo, espaços de lazer mantidos pela Prefeitura de Goiânia, estão fechados para o público, devido à pandemia da Covid-19.

Serviços estaduais

As repartições públicas estaduais não funcionarão entre os dias 1º e 4 de abril, voltando a abrir normalmente no dia 5 de abril. Na quinta-feira (1/4), ponto facultativo no serviço público estadual, as unidades do Vapt Vupt funcionam até às 13h.

Como no ponto facultativo em Goiânia, os serviços que são considerados atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização, funcionam em todos os dias.