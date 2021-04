Artesanato de Goiás passa a ser reconhecido como política de Estado

O Sistema do Artesanato de Goiás (SAG) foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado nesta quarta-feira (31/3). Além disso, também também ficou instituído o Conselho do Artesanato de Goiás (ConartGO) e a criação do Selo do Artesanato de Goiás, vinculados à Secretaria de Estado da Retomada. Assim, o objetivo da iniciativa é fazer um reposicionamento estratégico do setor de artesanato na economia goiana “por meio de estímulos ao potencial diversificado próprio do segmento”. Através da SAG, a promessas é do desenvolvimento de políticas públicas coordenadas e aos profissionais de artesanato do Estado.

Segundo o que foi aprovado no Sistema do Artesanato de Goiás, a Secretaria da Retomada atuará na implantação e consolidação de canais públicos “que facilitem a comercialização dos artesanatos goianos ao prestar apoio estratégico e permanente aos artesãos, principalmente por meio de ações de qualificação profissional”.

O secretário da Retomada, César Moura, lembra que uma série de ações foram desenvolvidas desde que o SAG foi anunciado, em 2020. “Este sistema não poderia ser possível sem o mapeamento do artesanato goiano, realizado em várias regiões do Estado”. Assim, afirma que o intuito era o de conhecer as demandas e necessidades dos artesãos a partir de visitas técnicas e conversas com os profissionais.

Foram visitados artesãos, centros de artesanato, associações, cooperativas, museus e galerias durante o mapeamento. Dessa forma, estiveram nas cidades de Olhos d’Água, distrito de Alexânia e conhecida como a capital do artesanato goiano, Pirenópolis, Mineiros, Chapadão do Céu, Caldas Novas, Morrinhos e Rio Quente.

Há algumas obras de artistas destas cidades na Casa do Turismo de Goiás, no Centro de Goiânia. O local abriga a a Loja do Artesanato Goiano, que possui uma exposição de peças produzidas por artesãos de todo o território goiano. Inclusive, temos um vídeo bem legal sobre o local!

Áreas de atuação do Sistema do Artesanato de Goiás

O Sistema do Artesanato de Goiás terá quatro eixos de atuação. Assim, as ações do SAG contemplam estratégias, diretrizes, valores e iniciativas a serem desenvolvidas e implementadas pelo ConartGO.

A primeira área é o Plano Estadual do Artesanato. O objetivo é atender ao desenvolvimento territorial e dos segmentos de artesãos de Goiás. Dessa maneira, prevê ações de fomento e financiamento do setor “em um horizonte temporal prospectivo de dez anos”.

Já o Sistema de Fomento e Financiamento tem a finalidade de organizar e estabelecer possibilidades e parcerias para o setor. Além disso, o Sistema de Formação atenderá às necessidades atuais e futuras relacionadas à capacitação, qualificação e profissionalização.

A quarta área é o Sistema de Informações e Indicadores. Ela atenderá a atual carência de informações e indicadores do setor de artesanato. Assim, a finalidade é organizar e estabelecer um conjunto de informações e indicadores de forma sistêmica e continuada por meio de parcerias que permitam planejar com mais qualidade e monitorar a evolução das políticas públicas.