Caiado anuncia a chegada de mais de 260 mil vacinas em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, divulgou em suas redes sociais, no início da manhã desta quinta-feira (1/4), a chegada de 266,8 mil vacinas contra a Covid-19 em Goiás. Assim, no total, serão, 241,8 mil da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Além disso, outras 25 mil da AstraZeneca, produzida em parceria com a FioCruz. As vacinas chegam a Goiânia na madrugada de quinta para sexta-feira, por volta de 1h da manhã. Com essa nova remessa, a 11° a chegar em Goiás, serão computadas mais de 1,2 milhão de doses recebidas pelo Estado, encaminhadas pelo Ministério da Saúde.

Também em suas redes sociais, Caiado havia comentado, na quarta-feira (31/3), sobre a vacinação no Estado. Dessa maneira, disse acreditar que, até o fim do mês de abril, todos os idoso acima de 60 anos tenham tomado uma das vacinas contra a Covid-19 em Goiás.

O governador também relembrou da agressividade desta cepa do coronavírus que tem circulado pelo estado, que atinge todas as idades. Assim, reforçou o respeito às regras, que continuam mesmo com o funcionamento de atividades não essenciais. “Respeitem as regras: usem máscara, álcool em gel, não promova aglomerações”, escreveu em seu Twitter.

Vacinação em Goiás

Levantamento oficial realizado pela Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 487.180 doses da vacina contra a Covid-19 em Goiás. Além disso, em relação à segunda dose, foram vacinadas 121.932 pessoas. Esses dados são preliminares.

Em relação ao recebimento de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 966.980 doses de imunizantes. Dessa forma, são 809.280 da CoronaVac e 157.700 da AstraZeneca.

A SES-GO também informa que há 485.278 casos de coronavírus (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 460.279 pessoas recuperadas e 11.586 óbitos confirmados. No Estado, há 409.484 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 245.229 casos.​