Cidades turísticas de Goiás têm restrições no feriado da Semana Santa

O feriado da Semana Santa, que acontece a partir desta sexta-feira (2/4), terá restrições nas cidades turísticas de Goiás devido a pandemia do coronavírus. Assim, Caldas Novas, Pirenópolis, cidade de Goiás, Alto Paraíso e Aruanã têm decretos que estipulam regras para os turistas. As medidas acontecem mesmo após a entrada em vigor do novo decreto do governo estadual, desde o dia 31 de março, que autoriza a abertura de atividades não essenciais por 14 dias.

Em Goiás, inclusive, os órgãos estaduais terão ponto facultativo já nesta quinta-feira (1/4). A medida foi seguida em Goiânia, e também em diversos outros municípios do Estado.

A cidade de Caldas Novas é uma que alterou o decreto vigente no município desde quarta-feira (31/3), com menos restrições no feriado da Semana Santa. Assim, deixou de ser obrigatória a apresentação do teste negativo de Covid-19. Porém, continua a limitação de 50% de ocupação em hospedagens e também em atrações da cidade.

Pirenópolis, uma das principais cidades turísticas de Goiás, continua com restrições mais duras durante o feriado da Semana Santa. Inclusive, com toque de recolher da 0h às 5h. Assim, na cidade turística ficou definida a limitação de ocupação em 50% de todos os espaços públicos e privados. Além disso, todas as atividades deverão se encerrar às 23h, a não ser farmácias, postos de combustíveis e serviços de saúde. Também continua proibida a circulação com coolers, copos e garrafas, a execução de som automotivo e banho e permanência na Beira do Rio das Almas.

A cidade de Goiás também tem restrições durante o feriado da Semana Santa e não terá nenhum evento religioso durante os próximos dias. Ademais, terá Lei Seca das 22h às 6h, além de um limite de 50% de ocupação em hotéis e pousadas. O município terá também uma barreira sanitária para medir a temperatura dos turistas.

Aruanã e Alto Paraíso

A cidade de Aruanã, na beira do Rio Araguaia, tem restrições duras no feriado da Semana Santa. Assim, além de uma barreira sanitária, exigirá o teste negativo de Covid-19 para entrar na cidade. Além disso, tem toque de recolher entre 20h e 5h, e proibição de pesca na cidade, medida estipulada pelo governo de Goiás.

Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, tem apenas limitações de ocupação de 50% em hotéis e também nas atrações turísticas.