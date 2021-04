Com 126 novos óbitos, Goiás soma 11.712 mortes por Covid-19

Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) desta quinta-feira (1/4), apontam que Goiás já soma 11.712 mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, 126 óbitos foram confirmados.

De acordo com a SES-GO, o estado já registra 486.949 casos de doença pelo coronavírus 2019. Destes, há o registro de 462.045 pessoas recuperadas. No Estado, há ainda 412.058 casos suspeitos em investigação e outros 245.466 casos foram descartados.

Há 11.712 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,41%. Há 258 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Mortes por Covid-19 em Goiás

Do total de mortes, 6.707 são vítimas do sexo masculino e 5.005 do sexo feminino. Conforme os dados da plataforma estadual, a maioria das mortes, até o momento, é registrada em pessoas com mais de 60 anos, totalizando 8.413 óbitos. Na faixa etária de 30 a 59 anos são 3.109 mortes.

Em relação as comorbidades, 3.994 vítimas fatais possuíam doença cardiovascular, outras 3.031 tinham diabetes, 793 eram acometidas por doenças respiratórias e 228 apresentavam imunossupressão.

De acordo com o mapa de mortalidade por Covid-19 da SES-GO, Goiânia é a cidade que apresenta o maior número de óbitos, seguida por Aparecida de Goiânia, Jataí, Trindade, Valparaíso de Goiás, Inhumas, Itumbiara, Anápolis, Caturaí e Goianira.

Segundo a SES-GO, os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Vacinação contra Covid-19

Levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 487.180 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 121.932 pessoas. Esses dados são preliminares.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação ao recebimento de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 966.980 doses de imunizantes, sendo 809.280 da CoronaVac e 157.700 da AstraZeneca. O Estado deve receber novas doses do imunizante na madrugada desta sexta-feira (2/4).