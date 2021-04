Confira o calendário de pagamento do auxílio emergencial de 2021

Começa na próxima terça-feira (6/4) o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de 2021. Desta vez, serão quatro parcelas, depositadas nas contas digitais abertas pela Caixa para os beneficiários no ano passado.

Primeiramente vão receber trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia nascidas em janeiro. O cronograma segue conforme o ano passado, quando os pagamentos eram feitos de acordo com o mês de nascimento.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão de acordo com o calendário habitual do programa, que, em abril, começa a ser pago no dia 16.

O governo federal prevê conceder o benefício a cerca de 45,6 milhões de pessoas, este ano. Cerca de R$ 44 bilhões foram destinados ao auxílio emergencial por meio da PEC Emergencial.

Quem pode receber

O auxílio emergencial 2021 será pago em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família.

Se a família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Para receber é preciso:

ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família

ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300)

ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550)

ter recebido o auxílio emergencial em 2020

Calendário de pagamento do auxílio emergencial de 2021

Para quem fez o cadastro pelo site/app ou está no Cadastro Único e não faz parte do Programa Bolsa Família. O recebimento é por meio de crédito em poupança social digital.

Para quem fez o cadastro pelo site/app ou está no Cadastro Único e não faz parte do Programa Bolsa Família. O recebimento é por saque em dinheiro.

Para quem faz parte do Programa Bolsa Família.