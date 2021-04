Goiás deve receber mais de 260 mil doses de vacina contra Covid-19 nesta sexta (2)

O governador Ronaldo Caiado informou na manhã desta quinta-feira (1/4) que Goiás deve receber uma nova remessa com mais de 260 mil doses de vacina contra Covid-19. Esta é a décima remessa enviada para o Estado deve chegar na madrugada desta sexta-feira (2/4).

“Tem mais vacina chegando para nosso Estado! São 266.800 mil novas doses, sendo 241.800 da CoronaVac e 25.00 da AstraZeneca. […] E seguimos trabalhando para trazer ainda mais doses para nossa gente.”, escreveu nas redes sociais.

Nesta semana, Goiás iniciou a vacinação dos profissionais de segurança pública. A ordem de imunização será baseada por faixa etária, priorizando os servidores mais velhos que estão na ativa. Agora, as forças policiais e de salvamento terão direito a 5% do estoque total de vacinas contra Covid-19 encaminhado pelo Ministério da Saúde a Goiás.

A medida anunciada, segundo o governador Ronaldo Caiado, visa resguardar a vida dos profissionais e abrange policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares; guardas municipais, além de policiais técnico-científicos e policiais penais.

Doses de vacina contra Covid-19 recebidas em Goiás

Até o momento, Goiás já recebeu 966.980 doses de imunizantes, sendo 809.280 da CoronaVac e 157.700 da AstraZeneca. Um levantamento oficial realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), divulgado nesta quarta-feira (31/4), apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 487.180 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 121.932 pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Casos de coronavírus

Dados do Painel Covid-19, atualizado na manhã desta quinta-feira (1/4), apontam que Goiás já tem 486.428 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 461.840 pessoas recuperadas e 410.371 casos suspeitos em investigação.

Há 11.701 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,41%. Há 258 óbitos suspeitos que estão em investigação.