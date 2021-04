Gustavo Mendanha é internado para tratamento da Covid-19, em Aparecida de Goiânia

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, foi internado nesta quinta-feira (1/4), no Hospital Santa Mônica, com diagnóstico de Covid-19. Ele testou positivo para o doença no último dia 24 de março. O resultado apareceu após o segundo exame realizado pelo político, o primeiro teve resultado inconclusivo.

De acordo com o boletim médico, assinado pela infectologista Ana Carolina Andrade, Gustavo Mendanha foi internado para melhor condução do tratamento. Ele respira com auxílio de oxigênio e tem exames de sangue e de imagens normais.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, também testou positivo no dia 21 de março e já está na reta final para concluir o ciclo de 14 dias com a Covid-19. Ela está bem e em casa.

Já o ex-deputado estadual Léo Mendanha, pai do Gustavo, segue internado em estado grave e hemodinamicamente estável. Ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 21 de março, com 90% dos pulmões comprometidos. A mãe do prefeito, Sônia Melo, de 61 anos, foi contaminada, mas está em casa com sintomas leves, segundo o prefeito.

No último dia 9 de março, Gustavo informou que os filhos Emanuel Mendanha, de 2 anos e Luísa Mendanha, de 8, também foram diagnosticados com Covid-19. No início de março, o político confirmou que seis tios se infectaram com o coronavírus. Cinco fazem parte da família da mãe e um, do pai.

Confira na íntegra o comunicado sobre a internação de Gustavo Mendanha, que testou positivo para Covid-19 na semana passada