Mais de 40 mil usuários podem ser bloqueados no transporte coletivo na Grande Goiânia

A partir da próxima terça-feira (6/4), mais de 40 mil poderão ter acesso ao transporte coletivo bloqueado durante horário de pico, na Grande Goiânia, segundo a RedeMob Consórcio, que administra cinco concessionárias de transporte na capital e cidades integradas.

Na manhã desta quinta-feira (1/4), o número de cadastros de passageiros para o embarque prioritário na Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), chegou a 102.459. Porém, alguns usuários não apresentaram documento para comprovar que fazem parte das atividade essenciais.

De acordo com a RedeMob Consórcio, do total de cadastros, 44.871 passageiros do transporte coletivo não apresentaram nenhum documento que comprove que fazem parte de atividades essenciais.

Na próxima segunda-feira (5/4), às 20h, vence o prazo dado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para o usuário que fez o cadastro para o embarque prioritário apresentando apenas a justificativa, envie o documento que comprove que faz parte das atividades essenciais.

Portanto, a RedeMob afirma que a partir de terça-feira (6/4), vários usuários que não fizerem a comprovação poderão ter o acesso bloqueado ao sistema nos horários de pico da manhã, das 6 às 7h30 e da tarde, das 16h45 às 18h15.

Transporte coletivo mantém menor fluxo de passageiros mesmo após reabertura do comércio

Mesmo após a reabertura do comércio na última quarta-feira (31/3), a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) manteve o fluxo de passageiros menor do que antes das restrições.

De acordo com a RedeMob Consórcio, comparando a demanda da última quarta-feira, quando a rede teve 191.384 validações, com o dia 24 de fevereiro com 271.702 validações, a redução é de 80.318 validações, ou seja, 29.6% de redução no fluxo.

O dia 24 de fevereiro foi usado na comparação por ser um dia com operação normal antes do decreto municipal e estadual. Ainda comparando o dia da reabertura do comercio com o dia (24/2), na faixa das 6h da manhã a redução foi de 55%, na faixa das 17h, 53%.

Agora, comparando a demanda de ontem (31/3) com o dia 17 de março, os dados apontam que a demanda aumentou apenas 4,5% na RMTC.

Por outro lado, segundo a RedeMob, mesmo tendo esse aumento de 4,5%, percebe-se que no horário de pico da manhã tem uma redução de fluxo de 36%, já no da tarde, a redução é de 29%.

De acordo com a RedeMob, no comparativo de hoje (1/4) com o de ontem (31/3), já com a mudança no horário do embarque prioritário das 6 às 7h30 da manhã, houve uma redução de 8% na Rede na faixa horária das 7h da manhã.

Em Aparecida de Goiânia a redução do fluxo no transporte coletivo foi de 13% durante esse horário. Já em Goiânia a redução foi de 8% às 7h da manhã. O Sistema Integrado Metropolitano Anhanguera (SIMA), teve redução de 4% no horário de pico da manhã.