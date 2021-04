PC apreende substâncias de suspeito de criar remédio para Covid-19, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apreendeu na última quarta-feira (31/3), substâncias ainda não identificadas na casa de um homem suspeito de criar e distribuir remédio sem registro, prometendo curar pessoas com Covid-19. Algumas cápsulas já tinham sido recolhidas no Hospital Municipal de Palmeiras de Goiás, quando estavam sendo entregues a uma paciente.

De acordo com a PCGO, o mandado de busca e apreensão foi cumprido com apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e a Vigilância Sanitária. Foram apreendidos, frascos plásticos, cápsulas, pacotes com substâncias em pó ainda não identificadas e uma balança de precisão.

Segundo a PCGO, o material será encaminhado para análise para descobrir do que se trata o remédio. O caso segue em investigação e o suspeito será ouvido nas próximas semanas. O homem pode responder por charlatanismo, estelionato e curandeirismo.

O suspeito teria prometido curar em até 12h pessoas diagnosticadas com Covid-19, a suposta cura seria feita com consumo de cápsulas e de um líquido produzidos de forma caseira, mas que não tiveram as matérias-primas reveladas pelo investigado.

Conforme informações, o homem teria ido até o hospital da cidade cobrar a entrega das cápsulas que seriam entregues a uma paciente, mas que foram recolhidas pelos médicos. O material foi encontrado escondido na marmita de um paciente internado com Covid-19, na última segunda-feira (29/3).

De acordo com o diretor da unidade de saúde, o médico Tarciso Liberte Romão Borges Júnior, uma enfermeira descobriu as substâncias e as entregou a ele. Segundo o profissional, as cápsulas e um tubo foram guardados para análise e, depois, o homem que se identificou como criador das fórmulas foi ao hospital exigi-los de volta.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.