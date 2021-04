Quatro pessoas ficam feridas em acidente na GO-469, entre Trindade e Goianira

Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (1/4) em um acidente na GO-469, na zona rural, entre Trindade e Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. A batida envolveu dois veículos de pequeno porte.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, quando chegou ao local, verificou que uma vítima estava presa às ferragens do veículo.

Utilizando técnicas de desencarceramento a vítima foi retirada pela equipe dos bombeiros, imobilizada e transportada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

As outras vítimas receberam atendimento no local e foram transportadas para unidades de saúde.

Além do acidente na GO-469, entre Trindade e Goianira, que deixou quatro vítimas, outra pessoa ficou ferida em Goiânia

Um ciclista ficou ferido após colidir com um motociclista na Rua Leopoldo de Bulhões, na Vila Concórdia, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as causas do acidente.

Segundo informações e vestígios no local, o motociclista, de 23 anos, trafegava pela Rua Leopoldo de Bulhões, no sentido Loteamento Grande Retiro/ Vila Concórdia. Na mesma via, em sentido oposto, seguia o ciclista.

De acordo com o motociclista, o ciclista estava fazendo zigue-zague na pista, momento que aconteceu a colisão frontal entre a moto e a bicicleta.

O ciclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O estado de saúde dele é estável.

Criança de 9 anos morre em capotamento às margens da GO-070

Uma criança de 9 anos morreu no último domingo (28/3) em um acidente às margens da GO-070, em Goianira. A mãe da criança e outros dois irmãos dele também ficaram feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a mulher estava dirigindo o carro e perdeu o controle da direção. Ela bateu em um poste e, com o impacto, o veículo capotou.

Segundo informações dos bombeiros, a mulher não teria conseguido parar na esquina de uma rua paralela à GO-070, saiu da pista e acabou capotando o veículo.

No carro estavam quatro pessoas, sendo três crianças de 4, 7 e 9 anos e a mãe das crianças. Quando os bombeiros chegaram no local do acidente, encontraram o menino de 9 anos já sem vida e sem o cinto de segurança.

As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Eles tiveram ferimentos leves e estavam conscientes.