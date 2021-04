Remessa com 266,8 mil de vacinas contra Covid-19 será utilizada na 2ª dose, em Goiás

O governador Ronaldo Caiado recebeu, na madrugada desta sexta-feira (2/4), mais um lote de vacinas contra a Covid-19, maior remessa já enviada ao Estado de Goiás pelo Ministério da Saúde dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI). A nova remessa será utilizada na aplicação da 2ª dose.

Com a chegada de 266,8 mil doses, o governo atinge a marca de mais de 1,2 milhão de imunizantes recebidos desde 18 de janeiro, quando o primeiro carregamento desembarcou no Aeroporto Internacional Santa Genoveva. “É fundamental que as pessoas tenham responsabilidade de ir aos postos de saúde para receber a segunda dose”, alertou Caiado, durante coletiva à imprensa.

Até o momento, Goiás já recebeu 1.233.780 doses de vacina contra a Covid-19. Veja o histórico:

18/01 – 183.080 doses de CoronaVac

– 183.080 doses de CoronaVac 24/01 – 65.500 doses de AstraZeneca

– 65.500 doses de AstraZeneca 25/01 – 29.800 doses de CoronaVac

– 29.800 doses de CoronaVac 07/02 – 77.800 doses de CoronaVac

– 77.800 doses de CoronaVac 24/02 – 53.500 doses de AstraZeneca e 28.800 de CoronaVac

– 53.500 doses de AstraZeneca e 28.800 de CoronaVac 03/03 – 76.000 doses de CoronaVac

– 76.000 doses de CoronaVac 09/03 – 69.800 doses de CoronaVac

– 69.800 doses de CoronaVac 17/03 – 134.400 doses de CoronaVac

– 134.400 doses de CoronaVac 20/03 – 13.500 doses de AstraZeneca e 115.600 de CoronaVac

– 13.500 doses de AstraZeneca e 115.600 de CoronaVac 25/03 – 25.200 de doses de AstraZeneca e 94.000 de CoronaVac

– 25.200 de doses de AstraZeneca e 94.000 de CoronaVac 02/04 – 25.000 doses de AstraZeneca e 241.800 de CoronaVac

Durante a coletiva, o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, fez um apelo para a população e destacou a importância da manutenção dos protocolos rígidos de segurança sanitária. “Pedimos que a população tenha consciência e nos ajude nesse enfrentamento, fazendo o seu papel: evite aglomerações, não saia sem a máscara facial, utilize álcool em gel, compareça aos postos de saúde para tomar a segunda dose”, listou Alexandrino. “Como diz o governador, o Estado pode muito, mas não pode tudo. Nós só conseguiremos superar a pandemia com a ajuda de todos”, disse.

Destinação das vacinas contra Covid-19

As 266,8 mil doses serão utilizadas, em sua totalidade, para a imunização das pessoas que receberam a CoronaVac há 28 dias e a AstraZeneca, em janeiro. Elas não entram na partilha dos 5% destinados às forças de segurança e também não se destinam à primeira aplicação de nenhuma outra faixa etária.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a primeira aplicação não é suficiente para a proteção total da população, mas a segunda é capaz de fazer com que o organismo suporte o ataque do vírus. Nesta nova remessa, 241,8 mil unidades são da CoronaVac e 25 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca.

Há previsão de que uma nova remessa seja enviada pelo governo federal na próxima terça-feira (6/4). “Nós vamos cumprir o calendário, conforme definido pelo Ministério da Saúde”, reiterou Ronaldo Caiado.

A carga ficará armazenada na Central Estadual de Rede de Frios, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para que a distribuição às 18 Regionais de Saúde seja realizada no fim de semana. As doses recém-chegadas serão aplicadas a partir da próxima segunda-feira (5/4).