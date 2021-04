Fiscalização interdita bar e casa de shows em Aparecida de Goiânia

Fiscais de Aparecida de Goiânia realizaram na noite desta sexta-feira (2/4) uma operação de fiscalização com o objetivo de coibir a realização de festas clandestinas, uso de som automotivo e outras irregularidades. Durante a operação, um bar e uma casa de shows foram interditados.

Os fiscais verificaram também se os estabelecimentos autorizados a funcionar estão cumprindo as medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus. A operação é uma ação conjunta de fiscais das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente (Semma), Planejamento e Regulação Urbana, agentes de Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a coordenadora de arrecadação da Secretaria da Fazenda, Ludimilla Carvalho, a medida visa evitar a disseminação da Covid-19. “Nossas equipes de fiscalização estão empenhadas em verificar o cumprimento das portarias, que determinam o cumprimento de medidas sanitárias, mas também coibir atos ilícitos, como festas clandestinas, superlotação em estabelecimentos de bebidas, funcionamento irregular de comércios e outras irregularidades”.

Interdição de bar e casa de show em Aparecida de Goiânia

Um bar localizado na Vila Maria foi alvo da fiscalização após denúncia anônima. No local, havia uma aglomeração de 35 pessoas, sendo que 28 delas estavam sem máscara. Cada pessoa, sem máscara, recebeu uma multa de R$ 111. O estabelecimento também estava com documentação irregular e foi interditado e multado pela fiscalização. No mesmo local um carro com som automotivo foi apreendido pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma) e levado para o pátio de apreensão.

Um outro carro com som automotivo que passava pela rua também foi apreendido. A Guarda Civil Municipal percebeu uma atitude suspeita e parou o veículo para abordagem. O condutor com várias passagens pela polícia e que estava com uma porção de drogas foi encaminhado com sua companheira para a delegacia.

Após denúncias, um bar que funcionava como casa de shows e swing também foi interditado no Jardim Mont Serrat. No local as equipes encontraram 20 pessoas, sendo que 16 delas foram multadas em R$ 111, individualmente, porque estavam sem máscara. O estabelecimento com documentação irregular para a atividade que exerce foi interditado. O proprietário foi multado em R$ 1,5 mil pelos fiscais tributários do município.

As equipes de fiscalização percorreram outros bairros da cidade. Outros cinco estabelecimentos foram fechados por funcionar fora do horário permitido. Em outros pontos da cidade, bares e distribuidoras estavam fechados em cumprimento à norma que determina horário de fechamento desses comércios de bebidas. Durante a semana, distribuidoras de bebidas devem fechar às 22h. Já no sábado e domingo esses estabelecimentos devem ficar fechados.