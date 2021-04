Governo de Goiás distribui neste sábado (3/4) vacinas contra a Covid-19

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), antecipou a entrega das 266,8 mil doses da vacinas contra a Covid-19 para este sábado (3/4). Os caminhões com os imunizantes saíram para as rotas de entrega às 10h da Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, na capital, com destino às 18 Regionais de Saúde.

Essas Regionais, localizadas em cidades estratégicas do Estado, são responsáveis por garantir que as vacinas cheguem, de forma segura, a todos os municípios goianos. Com essa antecipação, as doses recém-chegadas já poderão ser aplicadas pelos municípios imediatamente.

Goiânia e Aparecida de Goiânia já recebem na manhã deste sábado (4/3). Os municípios paralisaram a vacinação durante o feriado, mas, diferentemente de Goiânia, que paralisou a campanha por falta de vacina, a prefeitura de Aparecida informou que tem doses em estoque.

As 266,8 mil doses serão utilizadas, em sua totalidade, para a imunização das pessoas que receberam a CoronaVac há 28 dias e a AstraZeneca, em janeiro. Elas não entram na partilha dos 5% destinados às forças de segurança e também não se destinam à primeira aplicação de nenhuma outra faixa etária.

Vacinas contra a Covid-19, em Goiás

Ao todo, Goiás já recebeu 1.233.780 doses de imunizantes, sendo 1.051.080 da CoronaVac e 182.700 da AstraZeneca. A nova remessa com 266,8 mil doses chegou em Goiás na madrugada de sexta-feira (2/4). De acordo com o Governo de Goiás, há previsão de que uma nova remessa seja enviada pelo governo federal na próxima terça-feira (6/4).

Em relação a vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) apurou que já foram aplicadas 487.180 doses das vacinas contra a Covid-19, referentes à primeira dose. Já quanto à segunda dose, foram vacinadas 127.218 pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).