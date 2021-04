Três ficam feridos após carro invadir farmácia na Av. Castelo Branco, em Goiânia

Três pessoas ficaram gravemente feridas na manhã deste domingo (4/4), por volta de 5h10, após um carro invadir uma farmácia, na Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra, em Goiânia. No carro estavam o motorista e dois passageiros.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista dirigia um Chevrolet Camaro pela Avenida Castelo Branco, sentido Campinas. Na altura da Praça Ciro Lisita, o condutor perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio da praça, atravessou o canteiro central, subiu na calçada e colidiu contra no portão, quebrando a estrutura de concreto e invadindo o estabelecimento.

Com o impacto, o motorista e os dois passageiros, sendo um homem de 25 anos e uma mulher de 19, tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Por ter sido levado às pressas ao socorro médico e estar sedado, o condutor não foi submetido ao teste do bafômetro. Os dois passageiros foram intubados.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Além do carro que invadiu farmácia na Av. Castelo Branco, em Goiânia, um caminhão adentrou uma casa em Rio Verde

Um caminhão invadiu uma casa neste sábado (3/4) no Setor Residencial Ataídes 2 Etapa, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Um casal, que vive na casa, não ficou ferido.

Conforme informações, o motorista do caminhão perdeu o controle ao tentar fazer uma curva e acabou colidindo com um poste e em seguida invadiu a casa. Com o impacto, a estrutura da casa foi afetada e o imóvel interditado.

O motorista do caminhão pulou do veículo antes de colidir com a casa, teve um corte no joelho, foi levado ao hospital e já recebeu alta.