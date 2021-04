Vacinação em Goiânia: idosos acima de 76 anos recebem 2ª dose

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua, nesta segunda-feira (5/4), a vacinação da segunda dose da vacina Coronavac em idosos a partir de 76 anos. A imunização na capital ficou interrompida por alguns dias, durante o feriado da Semana Santa, porque faltaram vacinas, segundo a prefeitura. A capital recebeu 24 mil doses de vacinas no último sábado (3/4).

O atendimento continua destinado apenas às pessoas que tomaram a primeira dose com o imunizante. Assim, no total, serão 25 postos de vacinação (veja abaixo) espalhados por todas as regiões de Goiânia. A imunização acontece das 8h às 17h. Para receber o imunobiológico, o idoso deve apresentar cópias do RG, CPF e o comprovante de residência.

Para quem utilizar um dos quatro drives-thru, basta comparecer ao local mais próximo de casa. Dessa forma, a imunização nestes locais ocorrerá conforme ordem de chegada. Ademais, há outros 21 pontos de vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para idosos em Goiânia. Nestes locais, é necessário realizar o agendamento pelo aplicativo “Prefeitura 24 horas”.

SMS reforça importância da vacinação da segunda dose

A SMS reforça também a importância do agendamento da vacinação contra a Covid-19 para idosos em Goiânia. Assim, o objetivo é evitar aglomerações, filas e também para a maior comodidade da população. Todos, a partir de 18 anos, que fizerem o pré-cadastro no aplicativo, receberão um aviso no momento que a vacina estiver disponível para o seu grupo.

O secretário de Saúde de Goiânia Durval Pedroso também alerta para a importância da vacinação da segunda dose, uma vez que o esquema vacinal completo amplia a resposta do sistema imunológico contra o vírus.

“Estudos científicos já demonstraram que a aplicação da segunda dose deixa as pessoas completamente protegidas contra casos greves da doença, daí a importância de todos que estão no cronograma irem aos postos de vacinação”, concluiu.