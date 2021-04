Auxiliares ligados ao MDB renunciam cargos na Prefeitura de Goiânia

Auxiliares ligados ao MDB renunciaram nesta segunda-feira (5/4) aos cargos na Prefeitura de Goiânia. A entrega dos cargos dá fim à aliança entre o MDB com a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

O rompimento entre os partidos aconteceu após mudanças do prefeito Rogério Cruz nas indicações do grupo de Daniel Vilela dentro da Prefeitura. Dos nomes indicados pelo partido, apenas Durval Pedroso, da Secretaria Municipal de Saúde, deve permanecer no cargo.

O secretário de Infraestrutura, Luiz Bittencourt, já havia pedido exoneração do cargo na semana passada. Na ocasião, o ex-secretário afirmou que a demissão é irrevogável e irretratável e que chegou a decisão “em virtude dos últimos acontecimentos” e de suas “convicções pessoais”.

Anúncio das renúncias

O anúncio das renúncias foi feito na manhã desta segunda-feira (5/4) no hotel Alpha Park, mesmo local onde aconteceu o lançamento da campanha de Maguito Vilela, que morreu por complicações da Covid-19 no dia 13 de janeiro.

O presidente do MDB estadual, Daniel Vilela, explicou os motivos do rompimento com a gestão de Rogério Cruz. Ele afirmou começaram a fazer trocas que não haviam sido combinadas e começaram a afetar os trabalhos. “Perguntei ao prefeito, que disse que eram boatos, mas eles acabaram se confirmando”, conta.

Durante coletiva, o secretário de Planejamento Urbano e Mobilidade, Agenor Mariano (MDB), que foi coordenador de campanha de Maguito Vilela, relatou que agora o problema é saber como a cidade será conduzida. “Questionamos, sim, os nomes de quem colocaram. O problema é saber quem vai conduzir a cidade. Esse secretariado faz história. Sabemos o que pode acontecer daqui para adiante. Estamos defendendo a nossa própria honra”, disse.

Ainda na coletiva, Daniel Vilela, presidente do MDB estadual, fez duras críticas ao prefeito Rogério Cruz e afirmou que as nomeações feitas para os cargos são de pessoas que Cruz sequer conhece. “A verdade é que Goiânia está em um voo às cegas, não sabe para onde vai, quais são os interesses e, principalmente, quem governa essa cidade.”, relatou.

Veja um trecho do pronunciamento de Daniel Vilela, transmitido e divulgado em suas redes sociais:

Lista dos auxiliares ligados ao MDB que renunciaram cargos na Prefeitura de Goiânia