Um bombeiro militar de folga salvou, no último sábado (3/4), por volta de 12h45, um recém-nascido de apenas 20 dias que estava engasgado com leite após amamentação, na Cidade de Goiás.

De acordo com a corporação, o terceiro sargento Dioclênio Camilo Pinto estava em casa quando foi chamado pela mãe e avô do bebê, que perceberam que o recém-nascido tinha engasgado após amamentar.

Vizinho da família, o sargento pegou a criança do colo da mãe e começou o procedimento de desobstrução das vias aéreas, que é a manobra de Heimlich, para desengasgar a criança.

A técnica deu resultado e o bebê voltou a respirar e passa bem. DiocLênio Camilo Pinto está na corporação há nove anos e está lotado no 12º Batalhão Bombeiro Militar na cidade de Goiás.

Vídeo mostra exato momento em que bombeiro de folga salva recém-nascido engasgado na Cidade de Goiás

No vídeo é possível ver o momento que o bombeiro sai correndo de dentro de casa e vai até o portão. Ele pega o bebê do colo colo da mãe e, em poucos segundos, consegue desengasgar a criança. As câmeras de segurança da casa do sargento filmaram a ação. Veja:

Em outro caso, PMs salvam bebê engasgado em Goianira

Em junho do ano passado, um caso parecido foi registrado em Goianira, na região Metropolitana da capital. Desta vez, um bebê engasgado com leite foi salvo por PMs em um posto de gasolina.

De acordo com informações da Polícia Militar, após o engasgamento, os pais saíram para procurar ajuda. Ao avistarem uma viatura da PM, que estava em um posto de combustíveis, gritaram por socorro, explicando que o bebê havia se engasgado e estava sem respirar.

No momento do resgate, segundo os PMs, o bebê estava desfalecido, sem respirar e já com cor roxeada. Após insistentes movimentos com a massagem, a criança começou a voltar a respiração expelindo secreções e vômito pela boca, desobstruindo suas vias aéreas e facilitando a normalidade pulmonar.

Depois do salvamento, os PMs orientaram os pais a irem até um hospital para que um médico avaliasse a integridade física da criança.