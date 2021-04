Corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado em rio, em Itaberaí

Na manhã desta segunda-feira (5/4), o corpo de um jovem, de 22 anos, vítima de afogamento, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado Goiás (CBMGO) de Itaberaí e a equipe náutica de Anápolis. O jovem teria se afogado ao entrar em um rio para prestar socorro à outra vítima na tarde do último domingo (4/4), na zona rural de Itaberaí.

De acordo com o CBMGO, ao tentar socorrer a vítima que estava afogando, o jovem não conseguiu retornar e acabou afundando. A primeira vítima conseguiu sair da água com a ajuda de outras pessoas. A equipe dos bombeiros fez buscas no domingo (4/4) mas não obteve sucesso.

Segundo o CBMGO, na manhã de hoje (5/4), após 1h de busca, o corpo foi encontrado no leito do rio, preso embaixo de uma loca, à aproximadamente 4 metros de profundidade. O corpo ficou aos cuidados das autoridades policiais.

Em outro caso, corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado em represa, em Águas Lindas

No mês de março do ano passado, O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou o corpo de um jovem, de 17 anos, vítima de afogamento na represa de uma chácara, no município de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 204 quilômetros da capital.

Os mergulhadores dos bombeiros foram acionados no fim da tarde do dia para atender a ocorrência.Conforme informações, o jovem entrou na represa da chácara, teria submergido e não foi mais visto. Diante disso, os bombeiros foram chamados por pessoas que estavam no local para auxiliar as buscas.

Em um trabalho rápido, os mergulhadores utilizaram a técnica de leque crescente (buscas em curvas) e localizou o corpo do jovem vítima de afogamento. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).