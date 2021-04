Covid-19: Aparecida de Goiânia retoma vacinação de idosos com mais de 64 anos

Com a chegada de nova remessa de doses, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia segue nesta segunda-feira (5/4) com a aplicação da 2ª dose nos idosos com mais de 64 anos.

Das 226 mil doses enviadas para o estado, Aparecida recebeu 6,4 mil doses de Coronavac. Profissionais da saúde linha de frente e forças de segurança estão sendo vacinados in loco.

De acordo com a prefeitura, quem recebeu a vacina nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, pode se dirigir ao drive montado no estacionamento do Aparecida Shopping (Avenida Independência, Setor Serra Dourada), sem necessidade de agendamento entre 8h e 19h de segunda a sexta-feira. O horário foi estendido para atender maior número de pessoas para recebimento da segunda dose.

Os idosos que foram vacinados em uma das cinco Unidades Básicas de Saúde, podem procurar a mesma unidade para ser vacinado com a 2ª dose. Não será necessário agendamento prévio, com atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Para ser vacinado, os moradores devem levar documentos pessoais, cartão SUS e o cartão de vacina onde está anotado a aplicação da 1ª dose.

Os sete postos atenderão ininterruptamente até que toda a população tenha recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Renata Cordeiro reforça a importância de tomar a vacina e completar a imunização. “A segunda dose é indispensável para que se tenha a proteção garantida pelo fabricante da vacina. Se tomou Coronavac, o prazo é de 28 dias. Já se foi Astrazeneca, a segunda aplicação é em 90 dias. Todas as informações com nome da vacina e data estão escritas no cartão de vacinação”.

Pontos para vacinação contra Covid-19, em Aparecida de Goiânia