Evento on-line discute fortalecimento do turismo goiano

A Agência de Turismo do Estado de Goiás (Goiás Turismo), em parceria com o Sebrae, realiza, nos dias 6 e 7 de abril (terça e quarta), o Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás – “Novos tempos, novos desafios”. Assim, o evento reunirá dirigentes municipais de turismo, empresários e gestores do setor. Dessa forma, o objetivo dos debates é capacitar os participantes para enfrentar os desafios dos novos tempos diante da pandemia do coronavírus. Além disso, discutir o o fortalecimento do turismo goiano.

A Goiás Turismo e o Sebrae também firmaram parceria para realizar o Projeto de Retomada, Inovação e Fortalecimento das Regiões Turísticas do Estado de Goiás. Dessa maneira, o evento será o ponto de partida para um programa idealizado e desenvolvido considerando as especificidades da região, para ativar e fortalecer a governança turística de Goiás.

O Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás – “Novos tempos, novos desafios” é gratuito, em formato on-line, para todos os públicos, com emissão de certificado. Para participar, é preciso se inscrever. Para o dia 6/4, a inscrição é feita pelo link: http://bit.ly/EncontroTurismoDia1. Ademais, para o dia 7/4, use o link: http://bit.ly/EncontroTurismoDia2.

O encontro sobre o fortalecimento do turismo goiano

Os temas do Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás incluem o cenário das políticas públicas do turismo, exemplos de territórios turísticos que avançaram em Governança Turística e de empresas da área que reinventaram seu modelo de negócios. Assim, o objetivo das apresentações, que acontecem das 9h às 11h, nos dois dias de evento, é sensibilizar as governanças turísticas goianas.

Na terça-feira (6/4), às 9h, o diretor Técnico do Sebrae-GO, Wanderson Portugal Lemos, faz o lançamento e a abertura solene do encontro. Às 9h10, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, falará sobre as “Ações de fortalecimento da política pública de Turismo no Estado de Goiás”. Além disso, a gestora de Turismo do Sebrae, Priscila Vilarinho, apresentará o “Projeto de Retomada, Inovação e Fortalecimento das Regiões Turísticas do Estado de Goiás”.

A representante do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, coordenadora geral de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Turístico, expõe o “Contexto atual das políticas públicas do Programa de Regionalização”. Ademais, Cícero Ramos Peralta, que é empresário, turismólogo e ex-presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), divide sua experiência com o “Case Governança Turística de Bonito/MS”. Os participantes vão poder fazer perguntas e tirar dúvidas.

Segundo dia

No segundo dia, quarta-feira (7/4), Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás está reservada para o workshop “Novos Tempos, Novos Desafios”, com abordagem para superar a crise, visão coletiva da missão da governança turística, além de Goiás na visão de suas lideranças e posicionamento de mercado desejado, um chamamento para a capacitação de lideranças. Assim, as especialistas em inovação e métodos ágeis Ieda Tacla e Maricilia Volpato vão mediar as discussões.

Priscila Vilarinho, do Sebrae, apresenta o “Programa de Ativação e Fortalecimento da Governança Turísticas de Goiás”. “Novos desafios da Governança para o Turismo de Goiás”é o tema do professor Cálidon Costa Conceição. Além disso, a professora Giovanna Tavares, coordenadora do Observatório do Turismo do Estado de Goiás, da Goiás Turismo, expõe as “Tendências e Dados do Turismo em Goiás”, fechando os trabalhos.

Serviço: Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás

Quando: 6 e 7 de abril, das 9h às 11h

Inscrições: http://bit.ly/EncontroTurismoInscrições