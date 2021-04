Forte chuva causa transtornos em Goiânia e Região Metropolitana

A forte chuva ocorrida nesta segunda-feira (5/4), em Goiânia e Região Metropolitana, causou estragos, queda de árvores, alagamentos em ruas, avenidas e residências. Além disso, o trânsito ficou lento em diversas regiões. Houve ainda o registro de um ciclista que foi arrastado pela enxurrada. (Veja abaixo)

A Avenida Anhanguera, próximo ao Lago das Rosas, ficou totalmente alagada atrapalhando a travessia de carros, motocicletas e até mesmo do transporte coletivo. O mesmo aconteceu com a Marginal Botafogo e Rua da Divisa.

Ainda na capital, parte de uma árvore caiu em cima de um carro no Setor Garavelo. Com a queda, parte da rua ficou interditada, impedindo a passagem de veículos. No Setor Capuava, uma outra árvore também caiu. Veja alguns registros de outras localidades:

No setor Vera Cruz 2, um ciclista foi flagrado sendo levado pela enxurrada. Ele foi resgatado por dois homens que passavam pelo local. Veja o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s7411635ba8c624b38b5f7b1c5a15e04b’]

Com a forte chuva, um outdoor foi derrubado na Avenida Padre Wendel com a Raposo Tavares. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sd99bbffed9489f56674aaf44d18fb37d’]

No Jardim América, também houve registro de chuva forte. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sb7ee7c2518f64d2f4bddde4de50e1dc8′]

Já em Aparecida de Goiânia, um temporal assustou moradores. Uma ventania arrancou placas do teto de um posto de combustível e acertou alguns veículos. Ninguém se feriu.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s065e484f6a7763f4c3d4f5d39bc5a5c1′]

Forte chuva deve ser registrada também nesta terça-feira (6/4), em Goiânia e Região Metropolitana

Nesta segunda-feira (5/4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em todas as regiões. O aviso vale até esta terça-feira (6/4) e indica um perigo potencial.

De acordo com o comunicado, a alta temperatura favorece para o crescimento de nuvens e ocorrência de temporais isolados com trovoadas. Segundo Inmet, deve chover entre 20 e 30 mm/h até 50 mm/h com ventania que pode chegar a 60 km/ h em algumas regiões.

Para esta terça-feira a previsão para Goiânia é de precipitação entre a tarde e a noite. A temperatura varia de 21ºC a 30ºC. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 90%.