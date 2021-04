Goiás soma mais de 666 mil doses aplicadas de vacina contra Covid-19

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), nesta segunda-feira (5/4), Goiás já aplicou mais de 666 mil doses de vacina contra Covid-19. Destas, 536.502 são referentes à primeira dose e 129.568 à segunda.

Segundo a SES-GO, o Estado de Goiás já recebeu 1.233.780 doses de imunizantes, sendo 1.051.080 da CoronaVac e 182.700 da AstraZeneca.

Conforme dados do Painel Covid-19, atualizados às 16h56 de hoje (5/4), as mulheres apresentam maior índice de vacinação em relação à primeira dose, com 59.07%. Em relação a segunda dose, as mulheres também são maioria, com 64.21%.

Os homens correspondem a 40.93% do índice de vacinação em relação a primeira dose. Já em relação a segunda dose, o índice é de 35.79%. Segundo o Painel Covid-19, o percentual de vacinados na primeira dose é de 6,73%. Já na segunda dose, 1,85%.

Maioria de doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas em idosos

Conforme os dados do Painel Covid-19, a maioria dos vacinados corresponde a população idosa, com um total de 371.499 pessoas vacinadas, seguido de trabalhadores de saúde com um número 201.602 e pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas, com 17.597.

Segundo os dados de vacinação por raça/cor, a população branca é a mais vacinada, com 190.300 doses aplicadas, seguida da população parda com um total de 153.323. O número de pessoas vacinadas que não tiveram a raça/cor definidas é 123.017. A população amarela tem um número de 110.791 vacinados, a população preta 24.209 e os indígenas 520. Veja os dados da vacinação por faixa etária:

18 a 29 anos: 47.134

30 a 39 anos: 64.305

40 a 49 anos: 55.244

50 a 59 anos: 33.181

60 a 69 anos: 64.119

70 a 79 anos: 194.134

Acima de 80 anos: 143. 951

Casos de Covid-19 em Goiás

Segundo dados SES-GO divulgados nesta segunda-feira (5/4), há 491.621 casos de Covid-19 no território goiano. Destes, há o registro de 469.207 pessoas recuperadas e 11.874 óbitos confirmados. No Estado, há 415.564 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 247.439 casos.​

Há 11.874 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,42%. Há 266 óbitos suspeitos que estão em investigação.