Idosos a partir de 75 anos recebem segunda dose da vacina em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, de terça (6/4) a quinta-feira (8/4), a vacinação da segunda dose da vacina contra Covid-19 em idosos a partir de 75 anos. Dessa forma, o atendimento será destinado aos pacientes que receberiam o reforço entre 12 e 14 de abril, conforme prescrito no cartão de vacinação.

Serão sete pontos fixos e dois drive-thrus de vacinação contra Covid-19 para idosos em Goiânia, das 8h às 17h. Ademais, o agendamento para os postos fixos já está disponível pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

“A eficácia da vacina é ampliada entre o 21º e 28º dias de aplicação a partir da primeira dose. Dessa maneira, no intuito de assegurar a resposta do sistema imunológico dos pacientes, adiantamos a aplicação do reforço daqueles a partir de 75 anos”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Terne.

A vacinação contra Covid-19 para idosos em Goiânia, na modalidade pedestre, acontece em sete escolas municipais, e obedece ao agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Além disso, na modalidade drive-thru, a SMS disponibiliza dois postos, sendo eles a Área I da PUC e Shopping Passeio das Águas. Assim, neles, o atendimento se destina à demanda espontânea, isto é, sem necessidade de agendamento, também nos três dias. Dessa maneira, para se vacinar, o idoso precisa apresentar documentos pessoais com foto e comprovante de endereço de Goiânia, além do comprovante de vacinação da primeira dose.

Confira os endereços de vacinação contra Covid-19 para idosos em Goiânia

– Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Escola Municipal Lions Clube Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Escola Municipal Santa Helena | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso

– Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso

– Escola Rotary Goiânia Oeste | Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América

Atendimento drive thru

– Shopping Passeio das Águas | Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras,

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área I | Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário