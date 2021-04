“MDB não saiu da gestão, quem saiu foi Daniel e seu grupo”, diz Rogério Cruz

Em pronunciamento na tarde desta segunda-feira (5/4), o prefeito de Goiânia Rogério Cruz rebateu as declarações feitas por Daniel Vilela, presidente do MDB estadual, e outros aliados do partido em anúncio de renúncia coletiva dos cargos da Prefeitura.

Hoje, 14 auxiliares do alto escalão da Prefeitura de Goiânia renunciaram aos cargos em quebra de aliança entre membros do MDB com a gestão de Cruz. O rompimento aconteceu após mudanças do prefeito Rogério Cruz nas indicações do grupo de Daniel Vilela dentro da Prefeitura.

O prefeito relatou que a aliança com o MDB continua de pé, pois se retiraram da gestão somente Daniel Vilela e seu grupo de apoiadores. “O MDB não está saindo da gestão. É Daniel e seu grupo. Quem disputou voto continua aqui conosco, que são os vereadores e suplentes do partido”.

Durante transmissão ao vivo, o prefeito afirmou que seguirá cumprindo o compromisso com a população e vai cumprir o plano de governo já apresentado durante as eleições de 2020, não só em memória do prefeito eleito Maguito Vilela, mas também do ex-prefeito Iris Rezende e do ex-presidente da Câmara dos Deputados Ulysses Guimarães.

“É importante ressaltar que o plano de governo não é do MDB, mas da coligação. Determinei ao secretário de Governo (Arthur Bernardes) que editasse um decreto que governança e o conteúdo do secretário é o que foi publicado nas páginas 84 a 87 do nosso plano, que é garantir eficiência”, reiterou Cruz.

Rogério Cruz enfatizou que Daniel Vilela “precisa entender que quem foi eleito foi o pai dele, e não ele”, disse.

Auxiliares ligados ao MDB renunciam cargos na Prefeitura de Goiânia

O presidente do MDB estadual, Daniel Vilela, explicou os motivos do rompimento com a gestão de Rogério Cruz. Ele afirmou começaram a fazer trocas que não haviam sido combinadas e começaram a afetar os trabalhos. “Perguntei ao prefeito, que disse que eram boatos, mas eles acabaram se confirmando”, conta.

Ainda na coletiva, Daniel Vilela, presidente do MDB estadual, fez duras críticas ao prefeito Rogério Cruz e afirmou que as nomeações feitas para os cargos são de pessoas que Cruz sequer conhece. “A verdade é que Goiânia está em um voo às cegas, não sabe para onde vai, quais são os interesses e, principalmente, quem governa essa cidade.”, relatou.