Animação traz de volta o contador de causos Geraldinho

Os causos do eterno Geraldinho Nogueira vão voltar a fazer parte do cotidiano dos goianos na forma de desenho animado. Na próxima sexta-feira (9/4), às 18 horas, o canal Frutos da Terra no YouTube (/frutosdaterraprograma) lança o primeiro episódio, intitulado “Causo do Tobogã”.

A animação, feita pela produtora Plural Imagem e Som, foi desenvolvida a partir da mistura de causos novos e antigos, trazendo um ar de novidade, mas ainda mantendo a inventividade e sagacidade do maior contador de causos que o Brasil já teve. Os desenvolvedores do projeto realizaram uma extensa pesquisa pelo registro histórico do artista e prometem um resgate emocionante dos vocábulos e da linguagem que eram utilizados por Geraldinho ao contar suas anedotas.

Os novos episódios serão lançados semanalmente, todas as sextas às 18 horas. Além da série animada, há propostas para novos produtos de entretenimento envolvendo o personagem. Quem guarda boas lembranças de quando ouvia os famosos causos do Geraldinho terá a chance de revisitar o cômico e saudoso universo deste mestre da cultura caipira. A animação terá episódios com duração de até 1 minuto e meio e é indicada para público de todas as idades.