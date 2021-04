Caldas Novas amplia horário de funcionamento de bares e restaurantes

A Prefeitura de Caldas Novas prorrogou até o dia 18 de abril as disposições do Decreto Municipal 740/2021, publicado no dia 21 de março. A prorrogação foi assinada pelo prefeito Kleber Marra, nesta segunda-feira (5/4). Além disso, também foi ampliado o horário de funcionamento de bares e restaurantes.

De acordo com o prefeito, o decreto foi prorrogado devido à eficácia das medidas no sentido de evitar o aumento da curva de contaminação. “Todavia, ainda estamos com sérios e preocupantes números de contaminação e mortes por Covid-19 em nosso município, e é por isso que a fiscalização continuará dura e os cuidados deverão ser mantidos”, explica.

Desta forma, bares, restaurantes, lanchonetes e similares podem funcionar até às 23h59. Já a capacidade de ocupação do comércio, hotéis e clubes continua em 50%.

Conforme o documento, shoppings, galerias, centros comerciais e afins também podem funcionar com 50% da capacidade total de ocupação. A mesma determinação vale para aulas e treinos em academias, box de crossfit, estúdio de pilates, yoga, clínicas de fisioterapia e similares.

Caldas Novas inaugura Centro de Atendimento e Triagem Para o Enfrentamento à Covid-19

A Prefeitura de Caldas Novas inaugurou nesta segunda-feira (5/4), o Centro de Atendimento e Triagem Para o Enfrentamento (Cate) à Covid-19, que funcionará todos os dias, das 7h às 19h. De acordo com o prefeito, o objetivo do Centro de Triagem é atender de forma rápida e efetiva os pacientes com sintomas iniciais e leves de Covid-19.

“Com isso vamos desafogar o Hospital de Retaguarda, que será exclusivo para pacientes com sintomas avançados da doença, que se dará somente com encaminhamento médico”, explica o chefe do Executivo. Segundo o secretário de Saúde, João Osório, o Cate irá oferecer atendimento médico, testagem de Covid-19, prescrições médicas para tratamento de doença, através do diagnóstico precoce, atendimento pós-diagnóstico e acompanhamento de Assistência Social.

“Foi montada toda uma estrutura para atender a população ainda nos primeiros sintomas e com isso viabilizar o tratamento precoce, através do diagnóstico de Covid-19 logo nos primeiros dias”, fala Osório.