CASAG amplia em 50% vacinação contra o vírus da gripe

Mais uma vez a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) se antecipou, em relação as autoridades de saúde e públicas, e dará início nesta quarta-feira (7/4) à sua campanha anual de vacinação contra o vírus da gripe (H1N1). Com um detalhe importante: a entidade aumentou em 50% a oferta das doses para a campanha deste ano, prevendo uma demanda maior por conta da pandemia da Covid-19.

“Já iniciamos também negociação para, caso seja necessário, adquirirmos mais novas remessas da vacina para atender toda a demanda da advocacia em Goiás”, afirma o presidente da CASAG, Rodolfo Otávio Mota, que abrirá nesta quarta-feira a campanha em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis. Na capital, os horários de vacinação será de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas, e sábados das 9 às 17 horas, no Centro de Excelência da CASAG (Jardim Goiás). A imunização prossegue até 23 de abril em todas as Subseções da OAB/GO.

“A saúde e a vida são os maiores patrimônios da advocacia. As ações que temos implantado de modo a proporcionar mais amparo com relação a estes dois aspectos fizeram da CASAG um case nacional”, salienta o presidente Rodolfo Otávio Mota. “Tendo isso em vista, não estamos poupando esforços para que a campanha de vacinação 2021 repita ou até mesmo supere o êxito das anteriores”, complementa.

Custo subsidiado

As vendas das doses (ao valor de custo de R$ 50,00 cada, mesmo preço do ano passado e bem abaixo do cobrado no mercado) da vacina Aboott começaram nesta segunda-feira (5/4). Cada advogado pode adquirir até quatro doses. A vacina oferecida pela CASAG é a tetravalente, que imuniza contra os vírus das gripes H1N1, H3N2 e os dois subtipos da gripe B. O objetivo é imunizar advogadas e advogados em Goiânia e de todas as 54 Subseções, conforme cronograma e datas de agendamento.

As doses podem ser aplicadas em adultos, gestantes e crianças a partir de 6 meses de vida. Crianças com menos de nove anos de idade e que nunca foram vacinadas, precisam tomar uma segunda dose de reforço depois de um mês. Este ano, o serviço de home care atenderá apenas o advogado com mais de 60 anos. Nesse caso, poderá ser aplicado nos demais familiares também. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina da gripe (vírus influenza), embora não proteja contra o coronavírus, ajudará a reduzir “o espiral de epidemias desses outros vírus que podem ocorrer e confundir a população”, diminuindo a sobrecarga do sistema de saúde.

Documentação

No dia da vacinação é preciso apresentar o boleto com comprovante de pagamento anexado, cópias da Carteira da OAB e dos documentos pessoais do titular e dependentes. Aos dependentes é solicitada a apresentação da cópia de um documento de identificação pessoal com foto. Caso o advogado não acompanhe o dependente no momento da vacinação, é necessário ainda a apresentação de uma cópia da Carteira da OAB-GO do responsável pela emissão das doses.

O advogado só poderá emitir boleto e se vacinar em sua zona fiscal. Não será aceito boleto de outra cidade; ou seja, se a dose foi emitida com boleto de Goiânia, os advogados, estagiários e dependentes só poderão se imunizar em Goiânia. O mesmo acontece caso a dose seja emitida com boleto das cidades do interior do estado. Não há possibilidade de alteração, uma vez que as doses são direcionadas às cidades conforme a demanda.

Dúvidas podem ser tiradas através do telefone (62) 3933-2300 ou pelo whatsapp 99617-0505 (SAC CASAG Resolve).