Engavetamento com oito veículos deixa um pessoa morta na GO-080, em Goiânia

Um engavetamento envolvendo oito veículos na noite desta segunda-feira (5/4) deixou uma pessoa morta na GO-080, no Jardim Pompeia, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com a Dict, quando a equipe chegou ao local se deparou com oito veículos, sendo três caminhões, quatro carros de passeio e uma motocicleta, engavetados debaixo do viaduto da GO-080 com a Avenida Perimetral Norte.

O condutor da motocicleta, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. Os outros envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro e todos os resultados foram negativos.

Além do engavetamento com oito veículos na GO-080, um carro invade farmácia e deixa feridos, em Goiânia

Três pessoas ficaram gravemente feridas na manhã do último domingo (4/4), após um carro invadir uma farmácia, na Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra, em Goiânia. No carro estavam o motorista e dois passageiros.

De acordo com a Dict, o motorista dirigia um Chevrolet Camaro pela Avenida Castelo Branco, sentido Campinas. Na altura da Praça Ciro Lisita, o condutor perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio da praça, atravessou o canteiro central, subiu na calçada e colidiu contra no portão, quebrando a estrutura de concreto e invadindo o estabelecimento.

Com o impacto, o motorista e os dois passageiros, sendo um homem de 25 anos e uma mulher de 19, tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Por ter sido levado às pressas ao socorro médico e estar sedado, o condutor não foi submetido ao teste do bafômetro. Os dois passageiros foram intubados.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.