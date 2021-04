Goiás passa de 495 mil casos confirmados e 12 mil mortes por Covid-19

Dados do boletim epidemiológico desta terça-feira (6/4), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), apontam que Goiás já passa de 495 mil casos confirmados e 12 mil mortes por Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, foram 3.988 novas infecções e 244 óbitos.

Desde o início da pandemia, o número total de pessoas contaminadas pela doença é de 495.609 até o momento. Destes, há o registro de 472.769 pessoas recuperadas.

Os primeiros casos da doença foram registrados no estado no dia 12 de março de 2020. Em maio, Goiás já passava de mil casos. No mês seguinte, o número subiu para 10 mil. Em agosto, o registro já era de 100 mil casos. O ano terminou com mais de 300 mil casos.

Mortes por Covid-19 em Goiás

O número total de mortes em decorrência do novo coronavírus até o momento é 12.118 óbitos, o que significa uma taxa de letalidade de 2,45%. Há 293 óbitos suspeitos que estão em investigação.

A primeira morte foi registrada no dia 26 de março de 2020, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Em junho do mesmo ano, Goiás passou a marca de mil mortos. Quatro meses depois, em outubro, o número total de vítimas fatais passou de 5 mil. Em março de 2021, Goiás atingiu 10 mil mortes pela doença.

Vacinação contra Covid-19

Levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 550.918 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 135.400 pessoas.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.233.780 doses de imunizantes, sendo 1.051.080 da CoronaVac e 182.700 da AstraZeneca.

De acordo com a SES-GO, os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.