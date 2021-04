Gustavo Mendanha testa negativo para Covid-19, mas segue internado

Após seis dias internado, Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, testou negativo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Apesar de estar negativado, Mendanha segue internado.

O prefeito foi diagnosticado com a doença no último dia 24 de março e, no dia 1º de abril, foi internado no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

O comunicado foi feito nesta terça-feira (6/4) pelas redes sociais de Gustavo. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde do prefeito em evolução clínica satisfatória com significativa melhora do padrão respiratório e foi iniciada a retirada gradual da oferta de oxigênio.

Gustavo Mendanha testa negativo para Covid-19 e segue fazendo exercícios

Na publicação nas redes sociais, Mendanha aparece fazendo exercícios de fisioterapia. “Estou fazendo exercícios fisioterapêuticos e me sentido cada vez melhor. Hoje testei negativo para Covid e de acordo com boletim médico tenho evolução clínica satisfatória e melhora do padrão respiratório.”, escreveu.

O gestor ainda pediu orações pela recuperação do pai, que está internado em São Paulo, e por todos que estão enfrentando a Covid-19, inclusive os profissionais de saúde. “Tenho eterna gratidão a todos que estão na linha de frente contra essa doença. Cuide-se! Deus nos abençoe.”, finalizou.

Coronavírus em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, registrou 180 novos casos de covid-19, em um dia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ao todo, o município soma 57.496 diagnósticos positivos para a doença e 977 óbitos. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico desta terça-feira (6/4).

Do total de casos confirmados, 56.023 pessoas já estão recuperadas da covid-19. Aparecida tem, no momento, 946 casos ativos da doença.

Conforme levantamento divulgado pela SMS, 31.207 pessoas diagnosticadas com o vírus na cidade são mulheres e 26.739 são moradores do sexo masculino. Também conforme o relatório, 8.050 apresentam comorbidades prévias e 2.455 são profissionais da área da saúde.