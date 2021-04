Live reúne Orquestra Filarmônica de Goiás e dupla João Neto e Frederico

No próximo sábado, a partir das 19h, acontece a live Cultural Solidária, que reunirá a Orquestra Filarmônica de Goiás e a dupla João Neto e Frederico. O show é uma realização do governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

O show ao vivo será realizado diretamente do palco do Teatro Goiânia. Além disso, terá transmissão pela TV Brasil Central, canal da Secult Goiás no YouTube e redes sociais da secretaria e da Ordem dos Músicos do Brasil Seção Goiás (OMB de Goiás).

A Live Cultural Solidária tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Assim, este produtos serão doados às famílias de músicos de Goiás que passam por dificuldades em meio à pandemia de Covid-19.

Para o secretário interino de Cultura, César Moura, a realização da live é um gesto de apoio emergencial aos artistas e músicos. “Desde a ideia inicial deste projeto, nossa preocupação foi a de atender as famílias. Além disso, sem abrir mão do cuidado extremo no cumprimento dos protocolos de segurança de prevenção da Covid-19. Contamos com o apoio dos goianos porque acreditamos na força das conexões entre quem pratica solidariedade”, comentou.

A live Orquestra Filarmônica de Goiás e a dupla João Neto e Frederico será apresentada pela influenciadora digital Gislene Patrícia. Ademais, terá participação de convidados, como o violeiro Almir Pessoa, a pianista Ericka Vilela, além dos cantores Rayan Barreto e Ademar Rocha.

Mais sobre a Live Cultural Solidária

O projeto Live Cultural Solidária tem como meta arrecadar cerca de mil cestas básicas. Além disso, 500 kits de higiene pessoal para ajudar as pessoas em dificuldade.

O evento seguirá todas as normas de distanciamento e segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa maneira, o público que for ao local fazer a doação dos mantimentos será recebido em esquema drive-in. Também será disponibilizado um QR code para quem preferir fazer alguma doação de forma on-line.

Quem não conseguir doar no dia da live que reunirá a Orquestra Filarmônica de Goiás e a dupla João Neto e Frederico, poderá fazer a entrega no endereço da OMB de Goiás. A entidade é responsável por receber as doações e fazer a distribuição dos alimentos.

Os artistas a serem beneficiados poderão fazer um cadastro no site (www.ombgo.com.br), para entrar na fila e agendar o recebimento das doações.