Morre ex-deputado Léo Mendanha, pai do prefeito de Aparecida de Goiânia

Morreu na noite desta terça-feira (6/4) o ex-deputado Léo Mendanha, pai do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB). Léo estava internado em São Paulo devido complicações da Covid-19.

O ex-deputado foi internado no dia 17 de março no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, para tratamento da doença. No dia 21 do mesmo mês, ele foi transferido para São Paulo devido agravamento do estado de saúde. Na unidade, ele contava com suporte de uma ECMO para conseguir respirar melhor, já que estava com 90% dos pulmões comprometidos.

Nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lamentou a morte do político. “Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do ex-deputado Léo Mendanha. Gracinha e eu reforçamos nossas orações para que Deus conforte os familiares, representados pelo prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, e dê forças nesse momento de dor. Contem com a gente. #Luto“, escreveu.

Trajetória de Léo Mendanha, pai do prefeito de Aparecida de Goiânia

Com nome de batismo de Liosmar Evaristo, Léo nasceu no dia 29 de novembro de 1954, em Inhumas. Ele foi vereador por Aparecida de Goiânia entre os anos de 1989 e 1992. Posteriormente, assumiu o cargo de secretário de finanças do município, entre 1992 e 1994. Léo também foi deputado estadual por dois mandados consecutivos, de 1995 a 2003.

A morte de Léo Mendanha foi registrada no mesmo dia que o filho, Gustavo Mendanha, testou negativo para a doença e comemorou a recuperação. O prefeito foi internado no último dia 1º de abril no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde do prefeito em evolução clínica satisfatória com significativa melhora do padrão respiratório e foi iniciada a retirada gradual da oferta de oxigênio. Ele segue internado.

Nas redes sociais, o prefeito chegou a pedir orações pela recuperação do pai, Léo Mendanha. “Estou fazendo exercícios fisioterapêuticos e me sentido cada vez melhor. Hoje testei negativo para Covid e de acordo com boletim médico tenho evolução clínica satisfatória e melhora do padrão respiratório. Também foi iniciada a retirada gradual da oferta de oxigênio. Sigo em oração com vocês pela recuperação do meu pai e de todos que estão enfrentando a Covid e também pelos profissionais de Saúde. Tenho eterna gratidão a todos que estão na linha de frente contra essa doença. Cuide-se! Deus nos abençoe.”, escreveu.