Nova rodada do auxílio emergencial 2021 começa a ser paga hoje (6)

Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber hoje (6/4) a nova rodada do auxílio emergencial 2021. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.

Hoje começam a receber os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.

Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social.

A consulta da lista dos aprovados foi liberada na última sexta-feira (2/4), no Portal de Consultas da Dataprev. Para isso, o cidadão deve informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Quem pode receber o auxílio emergencial 2021

O auxílio emergencial 2021 será pago em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família.

Se a família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Para receber é preciso:

ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família

ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300)

ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550)

ter recebido o auxílio emergencial em 2020

Confira aqui o calendário de pagamento do auxílio emergencial 2021.