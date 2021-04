Polícia desarticula grupo suspeito de furtar agência bancária, em Firminópolis

Uma operação integrada da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e Polícia Militar de Goiás (PMGO) desarticulou um grupo suspeito de furtar uma agência bancária, em Firminópolis, na região central de Goiás. O caso foi registrado na madrugada da última segunda-feira (5/4).

Durante a ação, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, um veículo adulterado, parte do dinheiro furtado, além de ferramentas utilizadas para arrombar um dos caixas eletrônicos do banco.

De acordo com o delegado Fabrício Rodrigues, titular do Grupo Antirroubo a Bancos da Delegacia de Investigações Criminais (GAB/DEIC), três suspeitos quebraram o vidro da agência, entraram e colocaram um explosivo em um dos caixas eletrônicos e conseguiram pegar o dinheiro.

Um integrante do grupo suspeito de furtar agência bancária em Firminópolis já tinha passagem por roubo

Segundo o capitão da PM, Antônio Barnabé, por volta das 3h da manhã a equipe foi informada sobre a explosão de um caixa eletrônico de um banco da cidade de Firminópolis. De acordo com ele, os policiais conseguiram visualizar o grupo suspeito dentro de um veículo, eles teriam desobedecido a ordem de parada e atentaram contra a vida dos policiais, que revidaram. O confronto terminou com a morte de três suspeitos.

De acordo com o capitão, um quarto suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Segundo ele, um dos suspeitos foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) e possui passagem pela polícia pelo crime de roubo. Segundo o delegado Fabrício Rodrigues, com os suspeitos foi apreendida a quantia de R$ 2.112,00 e será investigado pelo banco o valor total que teria sido roubado do caixa eletrônico.

Em outro caso, presos suspeitos de furtar agência bancária em Águas Lindas de Goiás

Uma operação integrada entre as forças policiais de Goiás resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de participação no furto uma agência bancária na cidade de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o delegado Fabrício Rodrigues Pereira e Souza, do Grupo Antirroubo a Banco (GAB), o crime aconteceu no dia (28/3) e causou um prejuízo de cerca de R$ 700 mil.

Na operação, os policiais apreenderam três carros, uma moto, quatro celulares, maquinário utilizado para cortar o cofre e o dinheiro furtado. As investigações apontaram que o grupo veio do Estado do Mato Grosso e estaria planejando o crime desde o início de março.