Preso suspeito de matar homem em situação de rua em praça de Anápolis

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (6/4), um homem de 43 anos, suspeito de matar outro em praça de Anápolis. Os dois se encontravam em situação de rua.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 28 de maio do ano passado, quando o homem teria perseguido e matado Márcio Belmiro da Silva, conhecido como “Simpson”, de 38 anos. Outros dois homens também estariam envolvidos no crime e já foram capturados.

Investigação do suspeito de matar homem em situação de rua em praça de Anápolis

As investigações apontam que Márcio se envolveu em uma confusão com um colega do suposto autor na praça Bom Jesus, local onde andarilhos e usuários de drogas passam a noite. Márcio teria quebrado uma garrafa de pinga na cabeça do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, após o episódio, Márcio foi perseguido pelo suspeito e outros dois cúmplices. Em seguida, foi morto a facadas. Toda ação foi flagrada por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais nas proximidades.

“Logo no dia em que ocorreu o crime, fomos até a praça onde os andarilhos ficam concentrados, fotografamos todos eles e, com imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar cada um dos suspeitos e representar pelas prisões”, declara o delegado Wllisses Valentim, titular do GIH de Anápolis.

De acordo com a Polícia Civil, os outros dois suspeitos do crime já foram identificados e capturados, um na cidade de Anápolis e outro em Porangatu. Um deles já teve mandado de prisão temporária decretado, ele já possui passagens por tráfico de drogas, roubo e furto.

O suspeito preso na manhã desta terça-feira (6/4) também possui passagem pela prática do crime de furto e se encontra recolhido no presídio local, à disposição do Poder Judiciário.