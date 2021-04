Secretários executivos assumem interinamente pastas na Prefeitura de Goiânia

Após a saída de 14 auxiliares do primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia nesta segunda-feira (5/4), onze secretários executivos assumiram interinamente as pastas. Os decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Município.

De acordo com o documento, três pastas ainda não tiveram nomeações, sendo a Secretaria Extraordinária, comandada anteriormente por Leandro Vilela; Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicas, que era comandada por Gean Carvalho; e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, que tinha Murilo Ulhôa como titular. Nesta última, o processo para definição do novo titular é mais burocrático.

O decreto ainda traz o nome do engenheiro civil Fausto Nieri Moraes Sarmento para Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Anteriormente, o cargo era ocupado por Luiz Bittencourt, que entregou o cargo na semana passada.

Confira os nomes dos secretários executivos que assumem interinamente pastas na Prefeitura de Goiânia

Secretaria de Planejamento e Habitação / Michel Afif Magul

Secretaria de Finanças / Letícia Vila Verde Garcia

Procuradoria Geral do Município / Oara Rodrigues

Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa / Rafael Lúcio de Souza Olinto Meirelles

Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia / Ricardo de Val Borges

Controladoria Geral do Município / Aline do Espírito Santo Ribeiro

Secretaria de Relações Institucionais / Ariel Silveira de Viveiros

Secretaria de Direitos Humanos e Polícias Afirmativas / Thiago Pereira da Silva

Escritório de Prioridades Estratégicas / Robert Lúcio de Souza Olinto Meirelles

Secretaria de Cultura / Pedro da Costa Novaes

Secretaria de Mobilidade / Horácio Mello e Cunha Santos

O prefeito de Goiânia ainda não definiu quando ou como será a nomeação da nova equipe de auxiliares.

Cargos ficam desocupados após rompimento de membros do MDB com Rogério Cruz

Auxiliares ligados ao MDB renunciaram nesta segunda-feira (5/4) aos cargos na Prefeitura de Goiânia. A entrega dos cargos dá fim à aliança entre o MDB com a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

O rompimento entre os partidos aconteceu após mudanças do prefeito Rogério Cruz nas indicações do grupo de Daniel Vilela dentro da Prefeitura. Dos nomes indicados pelo partido, apenas Durval Pedroso, da Secretaria Municipal de Saúde, deve permanecer no cargo.

Em coletiva de imprensa, Daniel Vilela, presidente do MDB estadual, fez duras críticas ao prefeito Rogério Cruz e afirmou que as nomeações feitas para os cargos são de pessoas que Cruz sequer conhece. “A verdade é que Goiânia está em um voo às cegas, não sabe para onde vai, quais são os interesses e, principalmente, quem governa essa cidade.”, relatou.