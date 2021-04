Sindibares Goiânia realiza campanha “Reabertura responsável”

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Município de Goiânia (Sindibares Goiânia), em parceria com a Fecomércio e apoio do governo de Goiás, iniciou na segunda-feira (5/4) a campanha “Reabertura responsável”. Assim, o objetivo é conscientizar empresários e também os clientes para a importância de cumprir os protocolos de segurança em bares e restaurantes de Goiânia. Os estabelecimentos foram liberados para reabrir, desde 31 de março, seguindo determinações do decreto da prefeitura de Goiânia, devido a pandemia do coronavírus.

Segundo o Sindibares, a ideia da campanha “Reabertura responsável” é conscientizar os empresários para que cumpram todas as regras e protocolos sanitários. Além disso, para que mantenham todos os cuidados necessários tanto para clientes quanto para seus colaboradores.

“Entendemos que todos precisamos nos unir para combater o avanço da Covid-19, só assim poderemos manter nossas empresas abertas. Todos associados do Sindibares entenderam a importância dessa ação e estão seguindo as normas e não vamos tolerar que uma minoria não cumpra as regras e prejudique a maioria que segue corretamente os protocolos”, afirma o presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira.

A campanha “Reabertura responsável”

Segundo o Sindibares, a campanha “Reabertura Responsável”, além de informar os empresários, teve treinamentos para os colaboradores. Além disso, aconteceu a doação de 5 mil máscaras N-95 para profissionais que atuam no atendimento em bares e restaurantes de Goiânia. A ideia, segundo a instituição, é garantir uma maior segurança para todos eles.

O sindicato também está entregando para os associados um kit com frascos de álcool em gel 70%. Ademais, placas e adesivos de sinalização, que informam sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras, distanciamento, higienização das mãos, uso de luva em buffets, que devem ficar expostas para visualização de todos.

Regras para o funcionamento de bares e restaurantes em Goiânia

Após publicação do decreto municipal, bares e restaurantes de Goiânia retomaram suas atividades na última quarta-feira (31/3). A abertura, da forma que o decreto municipal estabeleceu, pode seguir até a próxima semana, quando o locais terão que fechar por mais 14 dias.

Durante a abertura, todos os estabelecimentos em Goiânia devem funcionar das 11h às 23h, com lotação máxima de 50% da capacidade, seis pessoas por mesa e música ambiente ou “voz e violão” limitada a dois integrantes. Além disso, devem seguir os demais protocolos, como distanciamento das mesas, álcool em gel em diversos pontos e uso de máscaras ao circular pelo local. Em restaurantes com buffet, serão oferecidas luvas para que o cliente possa se servir.