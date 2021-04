Soldado da PM é preso suspeito de estuprar adolescente em Caldas Novas

Um soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM), de 33 anos, foi preso e autuado em flagrante suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, em Caldas Novas. O crime aconteceu após eles se conhecerem na piscina do hotel onde estavam hospedados no último final de semana.

De acordo com as investigações, o pai da menina a encontrou, no final da tarde de domingo (4/4), chorando na escada do hotel e com sangue nas pernas. A adolescente, que estava sendo procurada há mais de meia hora, revelou que, após marcar um encontro pelo celular para se despedir do homem, foi levada a força para a escada de emergência que fica ao lado do elevador, onde acabou sendo estuprada. No local, a Polícia Militar encontrou poças de sangue.

Soldado da PM preso suspeito de estuprar adolescente, em Caldas Novas, foi encontrado através de placa de carro

Conforme informações, os policiais foram até o local e, após olharem as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, encontraram o suspeito através da numeração e letras da placa do carro usado pela pessoa que havia passado o final de semana no apartamento.

Os policiais tiveram dificuldades para identificar o suspeito, pois o hotel não tem nenhum registro de entrada e saída de hóspedes, já que os quartos são locados diretamente com os proprietários dos imóveis.

Ao ser localizado, o homem, que atualmente está lotado no 7º BPM, no Jardim Europa, em Goiânia, foi encaminhado para a Delegacia de Caldas Novas. O laudo comprovou que a adolescente estuprada era virgem.

No hotel foi apreendida uma válvula de descarga do banheiro do apartamento que o PM ficou hospedado, nela foram encontradas as digitais do suspeito. O short e o biquíni usados pela vítima no momento do crime também foram recolhidos.

O nome do suspeito e da vítima não foram divulgados. A Corregedoria da PMGO também apura o caso.