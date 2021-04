Zoeplay: a melhor plataforma de streaming

No último ano, a forma como as pessoas passaram a se comunicar mudou, entramos em uma nova era de trabalho e graças à tecnologia as pessoas se mantiveram conectadas e produtivas.

Numa era sem precedentes a Zoeweb está por trás dessa revolução da forma de se comunicar, assumindo a responsabilidade de fazer o melhor para ajudar clientes com tecnologia confiável, acesso expandido e atendimento ágil.

Se você precisa elevar a experiência de comunicação com seus parceiros, colaboradores e público final, a Zoeplay é a solução ideal para seu projeto.

Algumas empresas que usam a tecnologia Zoeplay:

Vivo

Samsung

LG

Petrobras

Unimed

Sebrae

Dasa

Amil

Corteva

Diferenciais da Zoeplay

Híbrida

Com a Zoeplay você não precisa mudar de ambiente entre o AO VIVO e OTT.

KPI’s

Engajamento, horários de entrada e saída, perfil demográfico, localização e todos os dados relevantes para sua audiência.

Segurança

Vídeos criptografados (chave no CDN e no player para impedir pirataria). White List, ferramenta que permite a visualização do conteúdo apenas na URL do cliente.

Personalização

Customização total da plataforma para atender seu projeto. Tenha a identidade visual da sua marca.

Integração de API

Gerenciamento do conteúdo via integração API do painel de vídeos que a empresa já possui.

Interatividade

Chats moderados, perguntas, enquetes e gamificação. Tudo para aumentar o engajamento com seu público.

