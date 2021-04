Adolescente coloca fogo em casa após mãe proibi-lo de jogar no celular, em Goianésia

Um adolescente de 13 anos colocou fogo em casa após a mãe proibi-lo de jogar no celular. O caso aconteceu em Goianésia, na região central do estado. A sala da casa foi destruída pelas chamas. O menino teria até tentado agredir os policiais.

Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o menino ficou revoltado pois a mãe não queria emprestar o aparelho celular para que ele pudesse jogar virtualmente com alguns amigos. Diante da negativa da mãe, ele pegou álcool e fósforo e ateou fogo na casa como forma de “se vingar”. A sala foi totalmente destruída pelas chamas, inclusive móveis como sofá. O forro também foi destruído.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para apagar o incêndio e evitou que as chamas se alastrassem para outros cômodos da residência.

Adolescente que colocou fogo em casa teria tentado agredir policiais, em Goianésia

Quando a polícia chegou na residência, o adolescente teria dado chutes e socos nos militares, tendo ainda, tentado pegar a arma de um dos agentes, segundo a corporação. Diante disso, os policias precisaram algemá-lo por segurança. No boletim de ocorrência, os policiais relataram que o adolescente estava muito agressivo.

De acordo com a mãe do menino, esta não é a primeira vez que o menino demonstrou comportamento agressivo e rebelde. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Veja algumas fotos de como ficou a residência:

Em outro caso, bombeiros combatem incêndio em caminhões, em Goiânia

No último domingo (4/4), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CMGO) foi acionado para combater um incêndio no Conjunto Caiçara. Ao chegar no local as equipes verificaram que um caminhão, que estava no estacionamento da edificação, estava em chamas.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado e extinto antes que as chamas se alastrassem para os veículos estacionados ao lado. Ao todo, foram gastos mil litros de água.