Bebê de oito meses morre após levar choque enquanto a mãe fazia chapinha, em Luziânia

Uma bebê de oito meses morreu após levar choque enquanto a mãe fazia chapinha, nesta terça-feira (6/4), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Civil, a menina pegou no fio de uma extensão que estava ligado na tomada e sofreu a descarga elétrica.

Após o choque, a menina foi levada por familiares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas ela não resistiu e morreu no local. A mãe da menina contou que ela teve convulsão e não respirava depois do choque elétrico.

De acordo com o delegado Rafael Abrão, uma equipe foi até a casa onde a criança morava para fazer perícia. Inicialmente, a investigação indica morte acidental. O caso segue sendo investigado.

Além da bebê de oito meses que morreu após levar choque, em Luziânia, outro bebê sofreu queimadura grave com carvão de narguilé

Na última segunda-feira (5/4), o Conselho Tutelar de Jataí resgatou um bebê de 1 ano da casa dos pais após suspeitas de maus-tratos. Uma denúncia anônima levou a equipe ao local.

Conforme informações, quando os conselheiros chegaram na casa constataram que a criança tinha uma queimadura no braço direito, provavelmente causada por carvão de narguilé. No local, o bebê recebeu curativos na queimadura. De acordo com a PM, a casa que a família mora estava em más condições de higiene.

Os pais, de 24 e 18 anos, se recusaram a entregar a criança para o Conselho Tutelar e foi preciso a presença da Polícia Militar (PM). Segundo a PM, o casal foi levado para a delegacia, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência. Eles foram liberados em seguida.

Não há informações para onde a criança tenha sido levada, pois está em segredo de justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).