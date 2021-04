Bloco com aeroporto de Goiânia é arrematado por R$ 754 milhões

A Companhia de Participações em Concessões (CPC) do grupo CCR, que já administra várias rodovias pelo país, arrematou o bloco do aeroporto de Goiânia por R$ 754 milhões, durante um leilão realizado na manhã desta quarta-feira (7/4). A companhia conquistou o direito de assumir o controle de seis aeroportos do Bloco Central, incluindo o Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia.

O governo federal arrecadou R$ 3,3 bilhões no primeiro de uma série de três leilões de concessões em infraestrutura, chamado de Infra Week pelo Ministério da Infraestrutura. Foram leiloados três blocos de aeroportos: Sul, Central e Norte.

O bloco Central que incluía os aeroportos de Goiânia, São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO), Petrolina (PE) e Imperatriz (MA), foi arrematado por R$ 754 milhões. O ágio foi de 9.156%. A companhia também levou o bloco Sul, sendo responsável pelo maior lance, de R$ 2,1 bilhões, pela região.

Aeroporto de Goiânia será administrado por companhia responsável por 3.955 quilômetros de rodovias brasileiras

O bloco Sul é composto por nove aeroportos da região, incluindo os de Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná. Nesse caso, o ágio foi de 1.534,36% e ao dobro da segunda proposta, feita pela companhia espanhola Aena, que ofereceu R$ 1,05 bilhão. O bloco teve ainda um terceiro interessado, Infraestrutura Brasil Holding, que ofereceu R$ 300 milhões.

Outro bloco leiloado nesta quarta-feira (7/4), o bloco Norte, ficou com a francesa Vinci, que administra o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Os franceses ofereceram R$ 420 milhões pelo bloco composto pelo aeroporto de Manaus, aeroportos de Rio Branco, Porto Velho, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Tefé e Boa Vista.

A Companhia de Participações em Concessões (CPC), com atuação nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços, é responsável por 3.955 quilômetros de rodovias da malha concedida nacional, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.