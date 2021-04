Goiânia realiza testagem de Covid-19 nesta sexta (9); veja como agendar

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza, nesta sexta-feira (7/4), mais uma testagem de Covid-19. Esta é a 13ª ação de teste rápido de antígeno do ano. De acordo com a SMS, a medida é a única forma de identificar pacientes infectados, especialmente assintomáticos, para isolá-los e evitar a transmissão do vírus.

Pessoas sintomáticas devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.

Veja como agendar testagem de Covid-19 em Goiânia

Os interessados em fazer o teste podem fazer o agendamento pelo site da SMS a partir das 12h desta quinta (8/4). O atendimento acontece em escolas municipais da capital, apresentadas no momento em que o paciente agendar seu teste.

“A partir das 12h desta quinta-feira, o interessado pode acessar o site da SMS e fazer seu agendamento. Basta inserir os dados solicitados e escolher entre as unidades que disponibilizam o atendimento”, explica a gerente de Doenças e Agravos Transmissíveis (SMS), Marília Belmira de Castro Rêgo.

O link para agendamento será disponibilizado pelo endereço eletrônico da Prefeitura de Goiânia. No exame, é utilizado o teste de antígeno, procedimento feito por meio da coleta do material no nariz, utilizando o swab, uma espécie de haste flexível. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Podem fazer o teste pessoas acima de 12 anos que não apresentem sintomas. Em caso de positivação, o paciente é encaminhado para atendimento ainda no local, recebendo todas as orientações para tratamento e acompanhamento.

Casos de coronavírus e vacinação na capital

Dados da SMS apontam que Goiânia já possui 134.133 casos confirmados da doença. Destes, 128.908 encontram-se recuperados e 3.815 morreram. Há ainda o registro de 11.525 internações e 5.126 internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na sexta-feira (9/4), Goiânia também aplica a segunda dose da Coronavac em pessoas a partir de 74 anos, das 8h às 17h. O agendamento pode ser feito no aplicativo Prefeitura 24 horas para os postos fixos, já nos postos drive-thru o atendimento é espontâneo.