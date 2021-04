Homem é preso em Senador Canedo suspeito de furtar 200 doses de vacina contra Covid-19

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (7/4), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de furtar 200 doses de vacina contra a Covid-19. A operação foi conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Senador Canedo e a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Tenente Coronel Matos da Polícia Militar de Senador Canedo, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre o caso e, com as características do suspeito, conseguiram fazer a abordagem. Com ele foram encontradas três ampolas dentro de um recipiente com gelo.

Diante disso, os policiais e agentes da Guarda Civil fizeram buscas na casa do suspeito, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, onde foram encontrados outros 17 frascos dentro da geladeira.

Segundo apurado, o homem furtou os 20 frascos, com 200 doses, para comercializar. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Canedo, onde foi apresentado para as autoridades competentes para prestar esclarecimentos.

O caso segue sendo investigado pelas Polícia Civil para saber a real origem das vacinas e se são mesmo verdadeiras.

Veja o momento que a Guarda Civil e a PM entraram na casa do suspeito e encontram as ampolas de vacinas contra a Covid-19, que estavam sendo comercializadas pelo suspeito:

Vacinação em Goiás

Levantamento oficial realizado pela SES-GO nesta quarta-feira (74) apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 565.676 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 140.557 pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.233.780 doses de imunizantes, sendo 1.051.080 da CoronaVac e 182.700 da AstraZeneca.